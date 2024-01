dinsdag 9 januari 2024 om 17:33

Arkéa-B&B Hotels verwacht in voorjaarsklassiekers veel van Florian Sénéchal

Florian Sénéchal reed de voorbije vijf seizoenen voor Soudal Quick-Step, maar komt sinds dit jaar uit voor Arkéa-B&B Hotels. Bij de Franse formatie zal hij als kopman worden uitgespeeld in de voorjaarsklassiekers. Sénéchal kent inmiddels een deel van zijn voorjaarsprogramma.

De 30-jarige Sénéchal zal in zijn eerste twee koersen van het seizoen – de Clásica de Almería en de Volta ao Algarve – nog moeten knechten voor sprinter Arnaud Démare. In het Vlaamse voorjaar krijgt de Fransman echter alle vrijheid om zijn ding te doen. De Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne zijn de eerste belangrijke klassieke afspraken voor Sénéchal.

“Florian moet zich laten gelden als kopman van Arkéa-B&B Hotels”, draait oud-renner Didier Rous, tegenwoordig ploegleider, niet om de hete brij heen. “Het is een rol die hij aan het begin van het seizoen moet opeisen in de semiklassiekers en kasseiklassiekers, en dan met name in Parijs-Roubaix. Dat is zijn favoriete wedstrijd en we verwachten dat hij dan op een heel hoog niveau zal presteren.”

“Aan het begin van het seizoen zal hij nog zijn rol spelen in de sprinttrein rond Démare, in het bijzonder tijdens de Volta ao Algarve en Parijs-Nice. Maar vanaf de Omloop Het Nieuwsblad is hij de aangewezen kopman in de kasseienwedstrijden in Vlaanderen. Het is aan Florian om te bewezen dat hij kan functioneren als enige kopman.”

Sénéchal stak eerder zijn ambities al niet onder stoelen of banken. “Ik wil winnen. Parijs-Roubaix zou echt geweldig zijn, het is de klassieker die me het beste ligt. Maar ik zal me al moeten laten zien in Omloop Het Nieuwsblad. Ik moet daar altijd top-10 rijden. Als dat niet lukt, is het een mislukking.”