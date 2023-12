woensdag 27 december 2023 om 18:52

Sénéchal over vertrek bij Soudal Quick-Step: “Was niet meer de ploeg waar ik van hield”

Soudal Quick-Step was jarenlang de dominante ploeg op klassiekergebied, maar de Belgische formatie richt zich de laatste tijd vooral op het versterken van zijn rondekern. Klassiekerrenners als Tim Declercq, Davide Ballerini en Florian Sénéchal zijn inmiddels vertrokken. “Het team verwaarloosde de klassiekers een beetje”, is die laatste van mening.

Sénéchal heeft het in een interview met Cyclingnews over zijn vertrek bij de Belgische formatie. “Soudal-Quick-Step was niet per se meer de ploeg waar ik van hield. Het verwaarloosde de klassiekers een beetje. Het was wel een geweldige leerschool en dit heeft me ook sterker gemaakt. Maar uiteindelijk was ik nog sterker dan de ploeg, stafleden en de renners. Misschien is dat wat er misging.”

De 30-jarige Fransman zal volgend jaar dus niet meer uitkomen onder de vleugels van Patrick Lefevere, maar voor de Franse formatie Arkea-B&B Hotels. Bij deze WorldTour-formatie zal hij als kopman worden uitgespeeld in de voorjaarsklassiekers.

En Sénéchal steekt zijn ambities niet onder stoelen of banken. “Ik wil winnen. Parijs-Roubaix zou echt geweldig zijn, het is de klassieker die me het beste ligt. Maar ik zal me al moeten laten zien in Omloop Het Nieuwsblad. Ik moet daar altijd top-10 rijden. Als dat niet lukt, is het een mislukking.”

“Ik voel me hier meer op mijn gemak”

De voormalige Frans kampioen op de weg spreekt vol lof over zijn nieuwe werkgever. “Ik heb teammanager Emmanuel Hubert direct gebeld om te bespreken wat we allemaal nog kunnen verbeteren: op het gebied van koerstactiek, medische begeleiding, voeding… Die wensen heeft hij meteen ingewilligd . Ik voel me hier ook meer op mijn gemak. Bij mijn oude team was ik altijd terughoudend. Ik denk dat ik nu zelfs te veel berichten stuur op Whatsapp.”