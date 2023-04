Nieuwe kans voor Arensman in Tour of The Alps, ook Geoghegan Hart en Thomas van de partij

Thymen Arensman zal volgende week namens INEOS Grenadiers koersen in de Tour of the Alps. De Nederlander zal dat doen met onder meer Geraint Thomas en Tao Geoghegan Hart. Arensman werd vorig jaar nog derde in de Tour of the Alps.

In 2022 reed Arensman de Italiaanse rittenkoers nog in dienst van Romain Bardet, zijn toenmalige kopman bij Team DSM. Bardet won het algemeen klassement voor Michael Storer en zijn Nederlandse ploeggenoot. Arensman greep zelf ook nog het jongerenklassement mee.

Dit jaar is Arensman wederom sterk omringd in de Tour of the Alps. Met ook Thomas en Geoghegan Hart aan de start, is het niet duidelijk wie de kopman zal zijn voor INEOS Grenadiers. De drie klimmers zullen het opnemen tegen onder meer Aleksandr Vlasov, Rigoberto Urán, Santiago Buitrago en Hugh Carthy.

