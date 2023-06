Ardèche en Drôme organiseren EK wielrennen 2025

Het Europees kampioenschap wielrennen 2025 zal georganiseerd worden in Frankrijk. De departementen Ardèche en Drôme in de regio Auvergne-Rhône-Alpes zijn door de Europese wielerbond UEC aangewezen om de continentale kampioenschappen te ontvangen.

In totaal zullen in in het zuiden van Frankrijk in vijf dagen dertien titels uitgereikt worden. Het gaat om de wegwedstrijden en tijdritten voor junioren (U19), beloften (U23), elite vrouwen, elite mannen en de Mixed Relay. De organisatie is naast de UEC en de Franse wielerbond in handen van de Boucles Drôme-Ardèche Organisation, die ook de Faun-Ardèche Classic en de Faun-Drôme Classic organiseert elk voorjaar.

Tijdens de editie van 2025 wordt het tienjarig jubileum gevierd van het EK wielrennen, dat in 2016 het levenslicht zag bij de elite mannen met een titelstrijd in Plumelec. Ook in 2020 was Frankrijk, dit keer in Plouay, verantwoordelijk voor de EK-organisatie.

Dit najaar is Drenthe de organisator van het EK wielrennen, dat in september (20-24 september) georganiseerd wordt vanwege het vervroegde ‘Super WK’ in Glasgow. Van 11-15 september 2024 is Belgisch Limburg de host van de Europese kampioenschappen, in Heusden-Zolder en Hasselt.