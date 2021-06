Aranburu geklopt door Colbrelli: “Ik kwam net iets tekort in de sprint”

Alex Aranburu speelde het in de finale van de derde etappe van de Critérium du Dauphiné op de verrassing. De Bask van Astana-Premier Tech ging de oplopende sprint vroeg aan, maar werd nog ingehaald door Sonny Colbrelli. “Die laatste kilometer verliep behoorlijk gek, en was vooral zwaar”, blikt Aranburu terug.

Aranburu zag zijn kans schoon in de omhooglopende aankomst in Saint-Haon-Le-Vieux. “Er was totaal geen organisatie”, vertelt hij. “Ik probeerde van wiel naar wiel te springen en zag dat ik goed van voren zat. Daarom besloot ik mijn sprint vroeg aan te gaan. In de eerste etappes raakte ik namelijk ingesloten, dus toen ik de kans zag, ging ik er voor. Maar ik kwam net iets tekort in de laatste rechte lijn.”

Ondanks zijn tweede plaats is Aranburu blij met zijn vorm. “De benen zijn goed”, zegt de puncheur. “Na een hoogtestage op de Teide had ik wat twijfels, maar ik voel mij gelukkig elke dag beter. Morgen hebben we een tijdrit en dan wat lastige etappes in de bergen. We moeten onze kracht daar laten zien voor het klassement, maar ook opletten voor wat er gebeurt met de ontsnappingen.”