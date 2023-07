Antwan Tolhoek is terug in koers en mikt op Vuelta: “Licht aan eind van de tunnel”

Video

“Om hier weer fit aan de start staan, dat was al een hele overwinning voor mezelf.” Antwan Tolhoek heeft in de Ronde van Polen zijn rentree gemaakt na een lange en slepende knieblessure. In de Dauphiné startte hij ook, maar daar viel hij direct uit. In Polen koerst hij nu pijnvrij. “Het voelde weer goed, als vanouds.”

Na de Vuelta a San Juan en de UAE Tour ging het mis bij Tolhoek. Door een peesontsteking in zijn knie stond hij maanden langs de kant. In de Dauphiné kon hij weer starten namens Trek-Segafredo, maar kreeg hij in de openingsrit een terugslag. Een nieuwe periode van rust en training volgde, waardoor hij nu in de Ronde van Polen de koers kan hervatten.

“Het heeft heel lang geduurd om weer in competitie te komen”, erkent de klimmer van Lidl-Trek in gesprek met WielerFlits. “Maar het voelde weer goed, als vanouds. Ik ben heel blij om weer terug te zijn.” De eerste ‘bergetappe’ in Polen eindigde hij zelfs knap als twintigste, op ruim 40 seconden van ritwinnaar Matej Mohoric.

‘Geen leuke periode’

De afgelopen maanden samenvatten? Dat wil Tolhoek liever niet. “Ik kan het niet in het kort omschrijven, maar het was geen leuke periode”, wil de Zeeuw wel kwijt. “Maar uiteindelijk ben ik blij dat er eindelijk licht aan het eind van de tunnel is en dat ik terug in het peloton en bij de ploeg ben.”

Lees ook: Antwan Tolhoek keert na drie maanden blessureleed terug: “Ik ga onwijs afzien, maar ik ben blij”

Een slepende blessure én een aflopend contract, dat was geen fijne combinatie de voorbije maanden. “Toen ik last van mijn knie had, heeft dat wel wat in mijn hoofd afgespeeld. Maar nu ik weer fit ben is dat naar de achtergrond verdreven, en kan ik weer fietsen en laten zien wat ik in petto heb.”

Een contractverlenging is onderwerp van gesprek tussen de Nederlander en Lidl-Trek. “We praten daar wel over”, zegt hij. “Ik hoop volgend jaar weer bij de ploeg te rijden, maar dat zullen we de komende maanden zien. Ik ga mijn best er in ieder geval voor doen.”

‘Ready om naar Vuelta te gaan’

De vraag is waar we Tolhoek in actie gaan zien de laatste maanden van 2023. Voorlopig is de Vuelta wel een optie voor hem. “We zullen deze week zien hoe het gaat en hoe ik herstel, omdat ik zo lang niet gekoerst heb. Natuurlijk zou ik graag naar de Vuelta willen, dat is zeker een doel voor mezelf. Alleen, als je niet goed bent, heb je er niets te zoeken en hoef je er ook niet naartoe te gaan”, is hij duidelijk. “Ik heb er veel zin en ben ook ready om erheen te gaan.”

“Iedere kans die ik krijg, probeer ik te pakken. We zullen zien wanneer de eerste kansen zich voordoen en dan zal ik die met beide handen aangrijpen.”