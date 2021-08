Antunes eindwinnaar in Portugal, Reis wint slottijdrit

Rafael Reis heeft de slottijdrit van de Ronde van Portugal gewonnen. De renner van Efapel legde in Viseu het 20,3 kilometer lange parcours als snelste af. Voor de 29-jarige Reis is het zijn vierde etappezege in deze rittenkoers.

Amaro Antunes (W52 / FC Porto) verzekerde zich op de slotdag van de eindoverwinning. Hij begon met een voorsprong van 42 tellen op Mauricio Moreira aan de afsluitende rit tegen de klok. De Uruguayaan van Efapel won onderweg tijd op de drager van de leiderstrui, maar kwam eveneens ongelukkig ten val.

Antunes hield mede daardoor aan de finish genoeg tijd over. Hij zette een vierde tijd neer en hield tien seconden over op Moreira. Voor Antunes is het de tweede eindzege op rij.