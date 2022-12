Elf renners in voorselectie BORA-hansgrohe voor Giro d’Italia

De 106e Giro d’Italia begint pas over goed vijf maanden, maar BORA-hansgrohe heeft al een voorselectie van elf renners op papier. Zeker is dat Aleksandr Vlasov zal worden uitgespeeld als klassementskopman en dat ook Lennard Kämna de ruimte krijgt om een goed klassement na te jagen.

Verder maken Bob Jungels, Matteo Fabbro, Patrick Konrad, Giovanni Aleotti, Anton Palzer, Frederik Wandahl, Patrick Gamper, Nico Denz en Cesare Benedetti deel uit van de voorselectie voor de komende Ronde van Italië. Dat heeft teammanager Ralph Denk laten weten aan het Duitse Radsport-News.

Jai Hindley, die dit jaar namens BORA-hansgrohe de beste was in de Giro, richt zich in 2023 voor het eerst op de Tour de France. Ook Emanuel Buchmann, de nummer zeven van de voorbije Ronde van Italië, heeft de Tour met rood omcirkeld in zijn koersagenda.

Kopman Vlasov hoopt zo goed mogelijk te presteren in de komende Giro, al beseft hij ook dat de lat erg hoog ligt na het succes van Hindley. “We zullen met een sterke ploeg aan de start verschijnen. We zullen ons uiterste best doen. De eindzege van Hindley zorgt misschien wel voor wat extra druk, maar zo voel ik dat zelf niet.”