Antoine Huby houdt stand en wint Vredeskoers, slotrit voor Rootkin-Gray

Antoine Huby heeft de Course de la Paix Grand Prix Jeseníky, ook wel de Vredeskoers genoemd, op zijn naam geschreven. De Fransman wist in de slotrit zijn leiderstrui te behouden. De slotrit werd gewonnen door Jack Rootkin-Gray uit Groot-Brittannië.

In eerdere edities van de Vredeskoers voor beloften legden Tadej Pogačar en Andreas Leknessund de basis voor de eindzege op de slotdag. Beiden deden toen nog een alles-of-niets-poging, en met succes. We konden ons nu ook weer opmaken voor een spetterende finale en een eventuele omwenteling in het klassement. In de slotetappe van en naar Jeseník kregen de renners 2.682 hoogtemeters voor de wielen geschoven. Het was nergens echt vlak en dat maakte het lastig om de koers te controleren. Slecht nieuws voor de leider in koers, goed nieuws voor de wielerfans!

Leider Antoine Huby was kortom gewaarschuwd, zeker omdat de nummer twee in de stand – de Deen Simon Dalby – voor de slotrit nog in dezelfde tijd stond. Huby hield echter stand en wist onderweg zelfs nog wat bonificatieseconden te sprokkelen, waardoor hij zijn leidende positie nog wat verder wist te verstevigen.

Huby en Rootkin-Gray ‘verdelen’ de buit

Dalby slaagde er in de slotrit niet meer in om Huby te lossen, en dus wist de Fransman de eindzege veilig te stellen. Een sprint moest uiteindelijk beslissen over de ritzege. Jack Rootkin-Gray, een 20-jarige Brit, beschikte na goed vier uur koers over de snelste benen. Milan Kadlec kwam als tweede over de streep, de Italiaan Dario Igor Belletta werd derde. Met Niek Voogt (5e) en Dylan Vandenstorme (10e) kleurde de top-10 ook nog een beetje Nederlands en Belgisch.

Huby reed eerder dit seizoen al naar ereplaatsen in onder meer Luik-Bastenaken-Luik (2e), Flèche du Sud (2e) en de Orlen Nations Grand Prix (7e), maar boekt nu ook zijn eerste zege van 2023. De 22-jarige Fransman werd op het eindpodium geflankeerd door Dalby en de Italiaan Davide De Cassan.