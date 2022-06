Antoine Benoist (22) zet punt achter carrière

Antoine Benoist heeft op amper 22-jarige leeftijd besloten om zijn fiets aan de wilgen te hangen. De Fransman kondigde eerder dit jaar nog zijn comeback aan in het veldrijden, maar moet wegens aanhoudende gezondheidsproblemen pas op de plaats maken.

Benoist kwam in januari nog met de mededeling dat hij zou terugkeren in het crosspeloton. De jonge Fransman, die in het verleden uitkwam voor Alpecin-Fenix, stopte eind 2020 vanwege problemen met zijn herstelvermogen dat voortkwam uit een onderproductie van bepaalde hormonen. “Ik was gedwongen om lange tijd te stoppen met fietsen, moest alle sportieve activiteiten afremmen en gedwongen rust nemen, vanwege een gezondheidsprobleem dat al jaren aansleepte.”

De problemen leken echter van de baan en dus kon Benoist zich weer focussen op een carrière als crosser. Dit heeft echter niet lang geduurd. “Ik stap uit het wielrennen. Dit voelt als een mislukking, een klap in het gezicht, maar zo is het leven. Ik ben echter vastbesloten om weer op te staan en hier beter uit te komen”, laat Benoist weten via Instagram. De renner is naar eigen zeggen ook opgelucht, nu het hoge woord eruit is.

Benoist heeft ook veel geleerd van zijn tijd als wielrenner. “Wielrennen heeft me zoveel gegeven. Het is een grote leerschool voor het leven. Ik heb elke dag wel iets geleerd. Het was een kwestie van werken, vechten, lijden, mezelf in twijfel trekken, het stellen van vragen, nadenken, weer opstaan en ga zo maar door. Ik heb tot het einde gevochten, maar je komt op een punt dat je ontdekt dat je zo niet verder kunt.”

Benoist behoorde in zijn tijd als junior en belofte tot de betere crossers van zijn leeftijd. Hij werd meermaals Frans kampioen in de jeugdcategorieën, won in 2017 de Wereldbeker Fiuggi voor junioren en was in 2020 bij de beloften nog de beste in de GP Sven Nys. Ook veroverde hij in 2018 een bronzen medaille op het EK in Rosmalen voor beloften, achter Eli Isberbyt en Tom Pidcock.