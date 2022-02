Antoine Benoist maakt comeback

Antoine Benoist keert terug in het crosspeloton. De 22-jarige veldrijder, die in het verleden uitkwam voor Alpecin-Fenix, stopte eind 2020 vanwege problemen met zijn herstelvermogen, maar is nu weer hersteld. Hij zal uitkomen voor het Franse Cross Team Legendre, laat hij op zijn sociale media weten.

“Ik was gedwongen om lange tijd te stoppen met fietsen, moest alle sportieve activiteiten afremmen en gedwongen rust nemen, vanwege een gezondheidsprobleem dat al jaren aansleepte”, kijkt de Fransman terug op zijn fysieke malheur, dat voortkwam uit een onderproductie van bepaalde hormonen. “We gingen toen door met werken en vroegen mijn lichaam om inspanningen die het absoluut niet meer kon leveren. Uiteindelijk hield het op.”

Benoist behoorde in zijn tijd als junior en belofte tot de betere crossers van zijn leeftijd. Hij werd meermaals Frans kampioen, won in 2017 de Wereldbeker Fiuggi en was in 2020 nog de beste in de GP Sven Nys. Bij Legendre zal hij ploeggenoot worden van onder andere Steve Chainel.

Come Back😀 Qui dit retour sur le vélo dit nouvelle équipe, nouvelle saison, nouveaux défis ! Contraint à l’arrêt du vélo depuis un long moment, j'ai dû mettre un frein à toutes activités sportives et faire un repos forcé, à cause d’un soucis de santé trainé depuis des années pic.twitter.com/4Ml5xQZIOs — Antoine Benoist (@AntoineBenoist_) February 15, 2022