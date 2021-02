Anthony Turgis sprint naar tweede plek in Kuurne: “Mijn benen deden pijn”

Anthony Turgis mocht met Mads Pedersen en Tom Pidcock mee het podium op van Kuurne-Brussel-Kuurne. De Fransman van Total Direct Energie verraste met een tweede plaats in de sprint van de kopgroep. “Ik wierp mij in de strijd en wist dat mijn benen pijn deden, maar die deden wel het werk. In een sprint als deze was dit wel het beste dat ik in mij had”, reageert hij na afloop.

“Ik koos de rechterkant van de weg om te sprinten en Trek-Segafredo gooide het ook over die kant. Ik ben blij dat ik ook die kant heb gekozen”, kan Turgis lachen bij DirectVélo. Pas in de finale kwam alles bij elkaar, nadat Mathieu van der Poel al vroeg ten aanval trok. “Hij is een geweldige renner, maar ook nog steeds een mens. Ook hij verzwakte een beetje. Omdat er in de achtergrond goed gewerkt werd, wisten we dat we hem terug zouden pakken. Het ging niet makkelijk, dat is waar, maar het gebeurde wel in de laatste kilometers.”

Dat Turgis er nog bij zat in de voorste groep, was al een overwinning op zich voor de Fransman. “We mochten de slag niet missen. Zo kwam Mads Pedersen pas in de laatste ronde terug met een groep van ongeveer vijftien renners. De dag was al geslaagd omdat we de wedstrijd niet zo vroeg al hebben verloren. Het resultaat is dan een mooie aanvulling”, aldus Turgis, die ook al eens tweede werd in Dwars door Vlaanderen en vorig jaar vierde werd in de Ronde van Vlaanderen.

‘Elke Vlaamse koers ligt mij’

“Het gevoel is erg goed, ook omdat er veel toppers zijn hier. Het gaat niet makkelijk, maar het is ons wel gelukt om ons te tonen”, gaat de 26-jarige coureur verder. “We wilden dit weekend graag een mooi resultaat behalen en ik hoop dat we daar ook in slagen in Le Samyn. Mijn doel is om tijdens de komende klassiekers een goed niveau te hebben. Afhankelijk van de omstandigheden ligt elke Vlaamse koers mij, maar ook Parijs-Roubaix is mooi.”