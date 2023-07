Anouska Koster verovert bergtrui in Tour Femmes: “Was een doel, maar niet het hoofddoel”

Anouska Koster is alweer de vierde bergtruidrager in vier dagen in de Tour de France Femmes. De Nederlandse renster van Uno-X pakte woensdag in de heuvelrit naar Rodez genoeg punten om de trui over te nemen van Julie Van de Velde. Daarnaast werd ze vanuit de vlucht derde in de rituitslag. “De bergtrui was een doel, maar niet het hoofddoel”, erkende Koster na afloop.

“De etappewinst was mijn hoofddoel”, vertelde ze aan de NOS. “Zeker de afgelopen dagen kon ik wat punten pakken. Met de ploeg wilde ik ervoor gaan en het is heel fijn dat ik nu die trui kan pakken. Ik zorgde er wel voor dat ik het slim kon spelen met de punten. Maar het belangrijkste voor mij was dat ik met de ontsnapping tot de finish zou komen.”

“Deze trui was een mooie bijkomstigheid, maar ik wilde vooral vooruit blijven. Het is mooi dat het ook een keer lukt. Ik probeer het vaak, maar je ziet dat het bijna niet meer mogelijk is”, zegt Koster over de aanval die het haalt tot de finish. “Het is mooi dat het nu een keer lukt.”

Koster leidt het bergklassement in de Tour Femmes nu met 19 punten, gevolgd door Yara Kastelijn (16 punten) en Kathrin Hammes (11 punten). De bollentrui wil ze dan ook graag behouden. “Daar ga ik wel alles aan doen. Ik heb een geweldig team en ga er wel werk van maken om deze trui in de ploeg te houden”, aldus de Friezin.

