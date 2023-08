zondag 27 augustus 2023 om 14:28

Annemiek van Vleuten wint Tour of Scandinavia ondanks alles-of-niets-poging Ludwig

Annemiek van Vleuten heeft het eindklassement van de Tour of Scandinavia gewonnen. Het werd in de slotrit nog een secondenspel, omdat haar grote concurrente Cecilie Uttrup Ludwig op de slotklim wegreed, de rit won én zo tien bonificatieseconden pakte. Van Vleuten finishte in het eerste achtervolgende groepje, op vijf seconden, en zo hield ze twee seconden over van haar voorsprong.

Meerdere ontsnappingspogingen hadden geen succes in de openingsfase. Elena Hartmann (Israel Premier Tech Roland) en Mia Sofie Rützou (selectie Denemarken) waren de eersten die wel konden wegrijden. Anya Louw (AG Insurance-Soudal Quick-Step) wist nog aan te sluiten. Zij reden ongeveer twee minuten weg, maar voor Rützou ging het te hard.

Hartmann en Louw begonnen met ruim twee minuten voorsprong aan de laatste 20 kilometer, maar door een opmerkelijke valpartij van Hartmann in een bocht kwam ook Louw ten val. Die laatste kon wel snel verder, maar had geen schijn van kans tegen de favorieten op het heuvelachtige finaleparcours rond Haderslev.

Ludwig probeert het al vroeg

De rensters kregen in de finale vier keer de slotklim van 1,1 kilometer aan 4% voor de kiezen. Cecilie Uttrup Ludwig plaatste op de tweede beklimming al een eerste aanval. Zij moest na het tijdverlies in de tijdrit van zaterdag een achterstand van 17 seconden goedmaken op leidster Annemiek van Vleuten. De eerste aanval van Ludwig haalde echter niets uit.

De regen kwam in volle finale met bakken uit de hemel en precies in die barre omstandigheden werd Louw acht kilometer voor de meet ingerekend. Een uitgedund peloton stormde daardoor af op de slotklim in Haderslav. Ludwig koos 800 meter voor de finish voor de aanval en sloeg direct een gat. Van Vleuten had geen antwoord en moest zo in de achtervolging.

Alles-of-niets-poging van Ludwig

Ze hield het gat klein en had het geluk dat Lorena Wiebes in de sprint om de tweede plaats een aantal seconden ‘goedmaakte’. Zij kwam vijf seconden na Ludwig over de finish, waarna de rest van de groep in dezelfde tijd gegeven werd. Daardoor bleef het tijdverlies van Van Vleuten beperkt tot 15 seconden. Onderaan de streep hield ze daardoor twee seconden over en dus mag ze zich eindwinnares noemen.

Op het eindpodium werden Van Vleuten en Ludwig geflankeerd door Amber Kraak, die namens Jumbo-Visma derde werd op 33 seconden.