Annemiek van Vleuten vreest voor gebroken heup en schouder na val in Parijs-Roubaix

Annemiek van Vleuten haalde zaterdag de finish niet van Parijs-Roubaix. De renster van Movistar kwam op een van de kasseistroken ten val en kon haar weg niet vervolgen. Aan De Telegraaf meldt ze te vrezen voor een gebroken schouder en heup. “Ik kan niet lopen.”

Van Vleuten was niet de enige renster die tegen de grond ging in Parijs-Roubaix. Ook Ellen van Dijk zagen we hard naar de grond gaan, maar zij reed de wedstrijd wel uit. “Ik ging bijna out toen ik viel”, vertelde zij later tegen de NOS.

De valpartij betekent einde seizoen voor de Nederlandse renster van Movistar, die dit jaar Olympisch zilver en goud pakte op de weg en de tijdrit.