Annemiek van Vleuten, vijfde in La Course: “Dit scenario had ik wel verwacht” zaterdag 29 augustus 2020 om 13:37

Annemiek van Vleuten was een van de animators in La Course by Le Tour de France. Door de aanvallen van de wereldkampioene ontbrandde de finale, waarin ze uiteindelijk beslag legde op de vijfde plaats. “Dit scenario had ik wel een beetje verwacht.”

Toen Van Vleuten vooraf het wedstrijdprofiel bekeek, constateerde ze al dat de beklimmingen nergens echt steil waren. “Het was overal ongeveer vijf procent, op een heel brede weg. Iedereen zit dan toch makkelijker in je wiel. Maar ik dacht, ik ga er gewoon voor. Het was de enige kans die ik had, om het in ieder geval zwaar te maken. Even een beetje koers laten zien misschien, dat was het óók wel. Ik heb wel genoten vandaag.”

Liever had ze de weg terug naar de streep, na de passage van de Côte de Rimiez en de klim naar Aspremont, anders gezien. “Als je La Course organiseert is het leuker om ook een beetje ingrediënten te hebben op de koers ná die klim. Maar nu was het gewoon 22 kilometer rechtuit, en dan is er niet nog een sneaky bochtje waar je er nog vandoor kunt gaan.”

Giro d’Italia

Nu gaat Van Vleuten wat herstellen en chillen tot de Giro d’Italia, die op 11 september begint. De Italiaanse ronde wist ze de afgelopen twee jaar achter haar naam te zetten. “Dat is in elk geval de volgende koers waarvan ik vertrouwen heb dat ‘ie wordt georganiseerd. En daarna zien we wel weer wat er op het programma staat.”

Vertellen voor welke ploeg ze volgend seizoen rijdt, deed ze nog niet. “Ik zou het graag willen zeggen. Maar ik denk pas over een paar daagjes, maandag.”