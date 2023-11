dinsdag 28 november 2023 om 10:07

Annemiek van Vleuten pas als derde sporter ooit Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau

Annemiek van Vleuten werd op het Wielergala in Utrecht benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau. Ze is pas de derde sporter die deze onderscheiding krijgt. Alleen schaker Max Euwe en schaatsster Ireen Wüst gingen haar voor.

Van Vleuten, die eerder al benoemd was tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, kreeg de koninklijke onderscheiding maandagavond opgespeld door demissionair minister Conny Helder (Langdurige Zorg en Sport). Zij had enkele mooie woorden voor de gestopte wielrenster.

“Je bent een van de beste wielrensters die ons land heeft voortgebracht, met een doorzettingsvermogen dat grenst aan het onmogelijke en een erelijst die zijn gelijke niet kent”, begon Helder, die vervolgens een deel van het palmares van Van Vleuten opsomde. Daarna ging ze als volgt door: “Grote sporters worden niet alleen gekenmerkt door grote successen, maar belangrijk is ook: hoe ga je met tegenslag en blessures. Wat dat betreft is jouw tweede wereldtitel, in 2022 in Australië, misschien wel de mooiste illustratie. In die wedstrijd startte je met een breuk in je elleboog om te eindigen in de regenboogtrui.”

Van Vleuten: “Hele mooie blijk van waardering”

Vervolgens kreeg Van Vleuten zelf het woord. Wat ging er door haar heen? “Als iedereen hier zo voor je gaat staan, als er applaus komt, dan is dat een hele mooie blijk van waardering. Die heb ik ook al gevoeld sinds ik ben gestopt, als mensen me bedanken, zeggen dat ik ze geïnspireerd heb of dat ze van me genoten hebben.”

Van Vleuten benadrukte dat ze ‘zeker niet’ alsnog een jaar doorgaat. “Het voelt heel goed dat ik gestopt ben. Ik was in het begin bang dat ik me zonder nieuw doel heel ongelukkig zou voelen, maar ik denk dat Tom (ze wees naar Tom Dumoulin, red.) zich er ook wel bij aan kan sluiten dat het ook wel heel lekker is om even niet een nieuw doel na te jagen. Je hebt heel veel meer mooie manieren om je te ontplooien. Dus ik ga zeker niet door, maar ik ga het wel missen als de eerste wedstrijden weer gaan beginnen. Het was tof om op een hoog niveau afscheid te nemen van de sport.”

Erelijst

Een benoeming tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau – de derde graad – komt niet vaak voor. De gedecoreerde moet zeer bijzondere of belangrijke activiteiten hebben verricht. Of de verdiensten hebben een internationale en zelfs wereldwijde uitstraling en betekenis. Voor Van Vleuten geldt dat zeker. Ze won grote klassiekers als Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Vlaanderen meermaals, werd twee keer wereldkampioen, Olympisch kampioen en was in 2022 de eerste winnares van de Tour de France Femmes. Ook de Giro en Vuelta staan meerdere keren op haar palmares.