maandag 27 november 2023 om 19:36

Annemiek van Vleuten benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau

Annemiek van Vleuten was sinds 2018 al Ridder in de Orde van Oranje-Nasseu, maar heeft nu een nog hogere onderscheiding gekregen. Op het Wielergala in Utrecht werd ze namelijk benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau. Demissionair minister Conny Helder (Langdurige Zorg en Sport) overhandigde de inmiddels gestopte renster een lintje vanwege de uitzonderlijke prestaties die ze neer heeft gezet gedurende haar carrière.

Een benoeming tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau – de derde graad – komt niet vaak voor. De gedecoreerde moet zeer bijzondere of belangrijke activiteiten hebben verricht. Of de verdiensten hebben een internationale en zelfs wereldwijde uitstraling en betekenis. Voor Van Vleuten geldt dat zeker. Ze won grote klassiekers als Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Vlaanderen meermaals, werd twee keer wereldkampioen, Olympisch kampioen en was in 2022 de eerste winnares van de Tour de France Femmes. Ook de Giro en Vuelta staan meerdere keren op haar palmares.

In haar laatste jaar moest Van Vleuten vaker dan haar lief was haar meerdere erkennen in een Demi Vollering of Lotte Kopecky, maar ze won met de Giro d’Italia Donne en La Vuelta Femenina wel twee van de drie grote rondes. Ze was dan ook een van de genomineerden voor de titel Wielrenster van het Jaar. Uiteindelijk ging de Keetie van Oosten-Hage Trofee echter naar Vollering, die ook een lintje kreeg van Conny Helder. Zij werd uitgeroepen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nasseu.