zaterdag 25 november 2023 om 19:08

Annemiek van Vleuten haalt met zolderopruiming ruim 18.000 euro op voor goed doel

De allerlaatste zolderopruiming van Annemiek van Vleuten was een groot succes. In Wageningen, bij Roel Peerenboom Fietsen, verkocht de Nederlandse oude shirts en andere items voor het goede doel. In totaal werd er ruim 18.000 euro opgehaald voor Stichting Olrik uit Wageningen.

Het geld gaat dit jaar naar het ‘Ik zwem mee’ project van Stichting Olrik. “Het ‘Ik zwem mee’ project is er voor gezinnen waarvan het inkomen onder een bepaalde grens zit, waarvoor de zwemlessen voor de kinderen worden betaald. Dat is een van de initiatieven die ze hebben en dat vond ik een heel mooi initiatief dat past in mijn straatje om bewegen bij kinderen te stimuleren. Elk kind moet gewoon leren zwemmen en ik ben dan ook heel blij dat ik daar een steentje aan kan bijdragen”, vertelde Van Vleuten eerder al op haar website.

Van Vleuten stelde shirts en andere items beschikbaar voor de veiling. Onder meer het shirt ze droeg tijdens haar laatste Ronde van Vlaanderen, haar laatste leiderstrui en het pak van het WK in Glasgow waren te koop. Ook was er de mogelijkheid om (tegen betaling) met Van Vleuten op de foto te gaan of iets te laten signeren.

Het was voor de vierde keer dat van Vleuten een zolderopruiming hield. Vorig jaar was de opbrengst 17.000 euro.