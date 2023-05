Annemiek van Vleuten klimt naar tweede plek: “Haal hier vertrouwen uit”

Annemiek van Vleuten is in La Vuelta Femenina opgeklommen naar de tweede plaats in het algemeen klassement. Dat heeft de wereldkampioene van Movistar te danken aan een tweede plek in de bergrit naar Mirador de Peñas Llanas, achter Demi Vollering. “Dit was echt een heel zware finish”, concludeert Van Vleuten.

“Ik was blij dat ik kon meedoen voor de ritoverwinning, nadat we al goede dagen met de ploeg hebben gehad”, vertelt de Nederlandse kopvrouw van Movistar. In de laatste 500 meter kon ze een stevige versnelling van Vollering niet volgen. Ze kwam drie seconden later over de streep. “Het was mooi om mee te doen en mijn regenboogtrui te laten zien. Ik was er dichtbij, daar kan ik vertrouwen uit halen.”

Van Vleuten was het lichtpuntje van Movistar in deze bergrit. Op de eerste grote klim van de dag moest mede-kopvrouw Liane Lippert namelijk lossen. De Duitse kampioene sloot daarna nooit meer aan bij de grote elitegroep. “Als ploeg hadden we een wat minder goede dag”, aldus Van Vleuten. “Soms heb je niet je beste dag, ook al heb je de dagen daarvoor wel goed gereden.”

Met nog twee etappes te gaan, staat de wereldkampioene tweede in het klassement. Haar achterstand op leidster Vollering bedraagt vijf seconden. “Morgen gaan we verder en ik heb er vertrouwen dat we vuurwerk gaan laten zien met de ploeg”, voorspelt Van Vleuten.

