Annemiek van Vleuten kijkt uit naar bergrit: “Dan start de Tour pas echt voor mij”

Annemiek van Vleuten zag vrijdag andermaal een ploegmate van haar winnen in de Tour de France Femmes. Eerder zegevierde Lianne Lippert al in Frankrijk, deze keer was het aan Emma Norsgaard. Na afloop glunderde de wereldkampioene dan ook. “Voor ons is de Tour nu al geslaagd.”

“Wow, ik ben zo blij”, lachte Van Vleuten na afloop voor de camera van Eurosport. “Soms voel ik me schuldig dat de rensters in onze ploeg zo vaak voor mij moeten rijden en zo zelf geen kansen krijgen. Vandaag hadden ze zelf echter een kans en Emma maakte het meteen af. Dat betekent echt veel voor mij.”

Norsgaard brak in maart haar sleutelbeen en kende zodoende een moeilijk voorjaar. Van Vleuten vertelde dan ook hoe belangrijke deze zege was voor haar. “Als je van zo’n moeilijke periode komt, betekent zo’n zege nog meer. Daar kan ik over meespreken.” Voor de Nederlandse staat er een belangrijk weekend voor de deur. “De Tour start dan pas echt voor mij. Ik voel me goed. Ik herstel goed, maar dat is ook een van mijn sterke punten.”

