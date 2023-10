woensdag 4 oktober 2023 om 18:47

Annemiek van Vleuten kan toch niet meedoen aan WK Gravel

Tijdens haar pensioen wilde Annemiek van Vleuten een kort uitstapje maken naar het WK Gravel, maar de inmiddels gestopte wielrenster heeft zich moeten afmelden voor de titelstrijd in Veneto. Van Vleuten laat aan WielerFlits weten dat ze geblesseerd is en dus niet kan starten.

“Door een voetblessure kan ik niet deelnemen. Dat vind ik jammer, want het leek mij wel een mooie regio om een gravelkoers te doen”, aldus Van Vleuten. Ze kreeg van de KNWU dan ook een wildcard om te starten, omdat ze zich niet op een andere manier gekwalificeerd had. Wel had Van Vleuten eerder al aangekondigd dat ze het vooral voor de lol deed en geen verdere gravelambities heeft.

Het WK Gravel voor vrouwen staat op zaterdag 7 oktober gepland. Het parcours voert de rensters in de regio Veneto over meerdere kasseistroken en daarnaast zijn er flink wat hoogtemeters opgenomen. De vrouwen krijgen ruim 1.600 hoogtemeters voorgeschoteld.