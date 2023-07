Annemiek van Vleuten had niet haar beste dag: “Dan is de Tourmalet heel eerlijk”

Annemiek van Vleuten moest in de koninginnenrit van de Tour de France Femmes haar meerdere erkennen in Demi Vollering. Ze verloor meer dan tweeënhalve minuut op haar rivale, ondanks dat ze zelf ten aanval trok op de Col d’Aspin, de voorlaatste klim. “Achteraf was dat misschien niet het beste plan, als je niet de beste benen hebt”, zei ze na afloop tegen de NOS.

“Maar ik voelde me supergoed”, aldus de kopvrouw van Movistar. “Ik was vol zelfvertrouwen dat ik het zou kunnen afmaken. Dan nemen mijn kansen toe als het langer en zwaarder wordt. Ik word ouder, dan ben je wat taaier. Maar ik was gewoon niet goed genoeg vandaag. Als ik ook kijk naar mijn tegenstanders, naar hoe goed die waren: normaal gesproken moet ik die kunnen lossen. Demi had natuurlijk een superdag, maar als ik naar mijn andere tegenstanders kijk, denk ik niet dat ik mijn beste dag had.”

Lees ook: Tour Femmes 2023: Vollering kraakt Van Vleuten en slaat dubbelslag in koninginnenrit

In de afdaling van de Col d’Aspin gebeurde er iets opvallends. Van Vleuten en Vollering reden voorop met Katarzyna Niewiadoma, maar de twee Nederlandse rensters lieten de Poolse rijden. Ze keken enkel naar elkaar en spraken met elkaar. Wat werd daar gezegd? “Ze wilde niet meer met me rijden. Ik zei dat ik alleen wilde rijden als we samen zouden rijden. Of dat spel me uiteindelijk posities heeft gekost? Nee, dat denk ik niet.”

“Maar dat maakt ook niet uit”, vervolgde Van Vleuten. “Tweede of derde… Ik kwam hier voor de winst. Tweede, derde of vierde, het maakte me… Nou ja, ik hoop natuurlijk wel het podium te halen. Laten we daarvoor gaan.”

Lees ook: Tour Femmes 2023: Surplace in de afdaling! Vollering en Van Vleuten kijken enkel naar elkaar

Vollering maakte het verschil op een kleine zes kilometer van de streep. Van Vleuten probeerde nog even te volgen, maar haakte al snel – hoofdschuddend – af. “Ik dacht nog even: ik ga er op zijn Tom Dumoulins naartoe rijden. Ik dacht: misschien doet zij een tempoversnelling en valt ze daarna wat stil. Maar ik merkte daarvoor al dat ik geen goede benen had. Toen Labous aanviel, had ik het al best wel zwaar. Toen maakte ik me al een beetje zorgde. Mijn plan was toen al een beetje gewijzigd van aanvallen op de Tourmalet naar aanhaken op de Tourmalet en het moment zoeken. Maar toen ze aanging, kon ik gewoon niet volgen. De Tourmalet is dan heel eerlijk.”

Slottijdrit

Van Vleuten staat nu op twee minuten en 28 seconden van Vollering in het klassement. Wat betekent dat voor de tijdrit? “Dat ik vanavond met iets minder spanning ga slapen en morgen met iets minder spanning op ga staan. Als je weet dat het heel close is, ga je natuurlijk heel nerveus die tijdrit rijden. Ik hoop natuurlijk nog het podium te halen, daar ga ik morgen voor. We hebben als Movistar natuurlijk een heel succesvolle Tour, met twee etappezeges. Dat is heel mooi.”

Tot slot, zei Van Vleuten dat ze niet verwachtte dat een klassementsrenster morgen de ritzege pakte in de tijdrit. “Ik denk dat het iemand is die rustig naar boven is gereden. Maar goed, Demi laat hier ook een geweldig niveau zien, dus het kan zomaar dat ze ook de tijdrit wint. Voor mezelf: natuurlijk ben ik teleurgesteld, maar ik had hier anders gestaan als ik mezelf iets kon verwijten. Ik heb er alles aan gedaan. Waarom ik vandaag geen goede dag had? Dat weet ik niet, maar ik heb niets verwijtbaars of stoms gedaan.”