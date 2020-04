Annemiek van Vleuten: “Giro Rosa in september zou heel goed nieuws zijn” zondag 26 april 2020 om 20:01

Annemiek van Vleuten is blij als de UCI de Giro Rosa een nieuwe datum in september kan geven. Dat vertelde de wereldkampioene tegen de NOS. “Dat zou heel goed nieuws zijn, want dan hebben we een doel”, aldus Van Vleuten, die de afgelopen twee jaar de vrouwen-Giro won.

“Je houdt jezelf dan ook voor de gek dat je fit moet zijn begin september”, vervolgt de kopvrouw van Mitchelton-Scott, die dit weekend haar titel in Luik-Bastenaken-Luik zou verdedigen. “We willen duidelijkheid, maar vooral ook doelen. Ik vind fietsen zonder doel heel gek.”

Van Vleuten haalt haar schouders op over het feit dat de mannenkalender al in grote lijnen een versie heeft voor dit najaar, in tegenstelling tot de vrouwen. “Het is een gemiste kans voor de UCI om positief in het daglicht te komen en onze wedstrijden ook al te presenteren, maar ik probeer mij daar niet druk over te maken. We hebben een goede vakbond en daar ben ik heel blij mee. Er wordt een actie opgezet, en van sociale druk krijgt de UCI wel wat mee”, zegt ze.