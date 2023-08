Annemiek van Vleuten blij na laatste WK: “Kan toneel met opgeheven hoofd verlaten”

Het laatste WK wielrennen voor Annemiek van Vleuten werd vooral gekenmerkt door pechgevallen, maar desondanks reed de uittredende wereldkampioene een sterke koers in Glasgow. Een lekke band vlak voor de laatste ronde bleek het pechgeval te veel. “Daarna heb ik de knop omgezet. Ik dacht: Accepteren die lekke band, nu genieten en zwaaien naar het publiek”, vertelde ze bij de NOS.

“Van mijn laatste kilometer heb ik echt genoten”, lacht Van Vleuten. “Ik had natuurlijk een lekke band in laatste ronde en daarvoor was ik ook al twee keer gestopt. Dat ik nog terugkwam was een wonder. De laatste keer lukte dat niet meer. Ik kan daarvan balen, want zat in een goede situatie met Demi. Daarom is het doodzonde dat ik lek rijd, maar dat heb ik niet onder controle. Dat kan ik snel accepteren. Van mijn slotronde kreeg ik echt kippenvel.”

Nederland had alles gezet op kopvrouw Demi Vollering, die uiteindelijk strandde op de tweede plaats. Dat Van Vleuten in de finale nog bij de acht beste rensters zat, had ze niet gedacht. “Ik was beter dan verwacht. Er waren al veel favorieten af, en als het op taaiheid aankomt… ‘Van Vleuten niet naar de kleute’, zei bondscoach Johan Lammerts ooit in een Sinterklaasgedicht”, grapt ze.

“Ik ben heel trots dat ik mijn werk kon doen. Het lag niet aan mij. Ik heb op kop gereden en de koers mede geopend”, gaat Van Vleuten verder. “Als ik lekker in de koers zit, dan rijd ik ook lekkerder. Nu kan ik met opgeheven hoofd het WK-toneel verlaten. Het zit erop. Gisteren was er nog een heel bijzonder moment met de mensen van de KNWU. Maar ik ga nog even door. De vorm is wel goed, maar dan ga ik met plezier koersen. Er zit dan geen druk op.”

De wereldtitel geeft Van Vleuten door aan Lotte Kopecky. “Voor mij was zij de nummer 1 favoriet. Al sinds de Tour dacht ik dat, en op de baan reed ze ook heel makkelijk”, weet ze. “Zij is een heel verdiende wereldkampioen. Wij moesten onze nummers uitspelen. Als ik erbij kon blijven, kon dat anders lopen.”

