Annemiek van Vleuten: “Als het een zware koers wordt, liggen er zeker ook kansen voor mij”

Annemiek van Vleuten verwacht een attractieve koers tijdens de wegwedstrijd voor elite-vrouwen op het WK in Vlaanderen. “We hebben bij de beloften al gezien dat het parcours de ingrediënten biedt tot koers maken”, vertelt de Nederlandse renster van Movistar voor de start in Antwerpen aan de NOS.

Omdat de route mogelijkheden biedt tot koers maken wordt de WK-wegkoers voor vrouwen ook minder voorspelbaar, verwacht Van Vleuten. “Het wordt meer een open koers, meer een tactisch steekspel ook. We moeten het aantal rensters in de breedte uitspelen. Of alles is doorgesproken? Natuurlijk. Het blijft wel lastig zonder communicatie, maar we weten elkaar te vinden en weten hoe we moeten koersen. En met acht rensters is dat ook een stuk makkelijker.”

Van Vleuten verwacht kansen als het een zware koers wordt. “Bij een zware koers liggen er ook zeker kansen voor mij, maar ik zou het dan wel solo moeten doen. De klimmetjes zijn een minuut tot anderhalve minuut, dus dat zou ik niet echt klimmetjes willen noemen. Voor mij begint het klimmen pas vanaf vier minuten waar ik het verschil kan maken. Dus niet zozeer op de klimmen, maar als het een zware koers is zijn er voor iedereen kansen in ons team, dus ook voor mij.”