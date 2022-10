Annemarie Worst en Vincent Baestaens blijven maar winnen in Verenigde Staten

Annemarie Worst heeft de smaak te pakken in de Verenigde Staten. De 26-jarige renster van 777 boekte zaterdag alweer haar derde zege van het nog prille veldritseizoen. Nadat ze eerder al twee keer de beste was in Rochester, ging ze ook in Baltimore met de zege aan de haal. Haar vriend Vincent Baestaens won opnieuw bij de mannen.

De USCX Charm City Cyclocross in Baltimore bestond uit twee losse wedstrijden. Zaterdag was er een C1-veldrit, zondag staat een cross van C2-niveau op het programma. Bij de vrouwen ging de zege op de eerste dag dus naar Worst. De Nederlandse bleek een klasse apart en reed de nummer twee, de ervaren Française Caroline Mani, op meer dan een minuut. De Amerikaanse Raylyn Russ werd derde op bijna anderhalve minuut van de winnares.

Bij de mannen ging de zege – niet geheel verrassend – naar Vincent Baestaens. De 33-jarige Belg boekte zijn vijfde overwinning op een rij. Al deze zeges behaalde hij op Amerikaanse bodem. Baestaens bleef na een spannende strijd thuisrijder Eric Brunner voor. Curtis White moest genoegen nemen met een derde plaats.

Worst en Baestaens wisten zo weer wat vertrouwen te tanken met het oog op de eerste Wereldbekers van het seizoen op Amerikaanse bodem, in Waterloo (9 oktober) en Fayetteville (16 oktober).