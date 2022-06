Anne Terpstra vijfde in Wereldbeker MTB Leogang, Loana Lecomte heerst

Mountainbikester Anne Terpstra is zondag vijfde geworden in de Wereldbeker in Leogang. De Nederlandse van Ghost Factory Racing kwam ruim twee minuten na winnares Loana Lecomte over de finish in Oostenrijk.

Er stond in Leogang geen maat op de Franse kampioene. Elke ronde liep Lecomte uit op de concurrentie. Uiteindelijk werd de Zweedse Jenny Rissveds tweede, op 1.13 minuut achterstand. Kort daarachter eiste thuisrijdster Laura Stigger de derde plaats op. Sina Frei uit Zwitserland werd vierde en daarmee bleef ze Terpstra ruim voor.

Anne Tauber kwam niet in actie tijdens de cross country-wedstrijd in Leogang. Afgelopen vrijdag moest ze door maagproblemen al opgeven tijdens de short track-race. Met Lotte Koopmans stond er wel nog een tweede Nederlandse in de uitslag, zij werd achttiende op 6.27 minuut achter Lecomte.

Eerder op de zondag wist Puck Pieterse de cross country bij de beloften vrouwen te winnen. Zij bleef Line Burquier nipt voor. Bij de beloften mannen ging de winst in Leogang naar Martin Vidaurre uit Chili.