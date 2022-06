Puck Pieterse wint Wereldbeker MTB bij beloftes in Leogang: “Tactische race”

Puck Pieterse heeft voor het eerst dit seizoen een Wereldbeker mountainbiken bij de beloften vrouwen gewonnen. De Nederlandse van Alpecin-Fenix was in het Oostenrijkse Leogang te sterk voor Line Burquier uit Frankrijk. Het verschil was slechts twee seconden aan de finish. Fem van Empel werd zesde op drie minuten van Pieterse.

“Het was een heel zware koers”, vertelde Pieterse direct na afloop. “Ik wilde Line volgen, want zij was erg snel op dit parcours. Dat maakte het erg moeilijk. Elke ronde was het een strijd om haar wiel te volgen. Halverwege de race maakte ze een fout waardoor ik een gat kon pakken, maar ik kon die voorsprong niet vasthouden, helaas.”

“Daarna bleven we lang samen en werd het een tactische race. Ik viel aan op de laatste klim, omdat ik wist dat ik daar van voren moest zitten. Dat kon ik wel volhouden tot op de finish”, aldus de inmiddels 20-jarige Pieterse, die met Olivia Onesti (derde) nog een Française naast haar had op het podium. “Ik wist dat het mogelijk zou zijn om Burquier te kloppen. In Nove Mesto was ik al tweede, maar ik wist dat ik de benen had om te winnen vandaag.”

Drie keer is scheepsrecht

Pieterse (regerend wereldkampioene veldrijden U23 en winnares van de voorbije Wereldbeker veldrijden U23) was er tijdens de eerste Wereldbeker U23 dit jaar in Brazilië nog niet bij. Waar ze wel meedeed, in Albstadt en in Nove Mesto eindigde ze als tweede achter Burquier. De volgende World Cup is op zondag 10 juli in Lenzerheide, Zwitserland.