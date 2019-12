Anne Terpstra topt UCI cross-country-ranking over 2019 dinsdag 31 december 2019 om 12:47

Mountainbikester Anne Terpstra heeft er een lekker jaar opzitten. Ze won als eerste Nederlandse vrouw een wereldbekerwedstrijd en ze werd uitgeroepen tot mountainbikester van het jaar in Nederland. Daarnaast sluit 2019 af als leidster van de UCI-ranking, zo blijkt uit de door de Internationale Wielerunie gepubliceerde ranglijsten.

Naast haar fraaie wereldbekerzege in het Andorrese Vallnord werd Terpstra tweede in het Amerikaanse Snowshoe, wat het bewijs is dat Terpstra beslist geen eendagsvlieg is. In de andere wereldbekers reed ze eveneens goede uitslagen, waardoor we Terpstra in de eindrangschikking terugvinden op plek vier. Deze plaats behaalde ze ook tijdens het WK en het EK.

In de cross-country-ranking staat de renster van Ghost Factory fier bovenaan. Ze heeft 99 punten voorsprong op Jolanda Neff, die in de lappenmand ligt na een zware valpartij op training. Kate Courtney, winnares van de wereldbeker, staat derde in de wereldranglijst. Nederlands kampioene Anne Tauber staat net buiten de top tien op plek twaalf.

Komend seizoen hoopt Terpstra mee te kunnen doen om de medailles tijdens de Olympische Spelen.

UCI cross-country ranking vrouwen op 31 december 2019

1. Anne Terpstra (Ghost Factory) – 2017 punten

2. Jolanda Neff (Trek Factory) – 1918

3. Kate Courtney (Scott-SRAM) – 1868

4. Rebecca McConnell (Primaflor Mondraker Rotor) – 1793

5. Pauline Ferrand-Prévôt (Canyon Factory) – 1588

6. Sina Frei (Ghost Factory) – 1449

7. Githa Michiels (Primaflor Mondraker Rotor) – 1378

8. Yana Belomoina (CST Sandd Bafang) – 1376

9. Haley Smith (Norco Factory) – 1273

10. Catharine Pendrel – 1253

12. Anne Tauber (CST Sandd Bafang) – 1221

Bij de mannen heeft Nino Schurter de koppositie te pakken in de ranking. De Zwitser verzamelde 2097 punten. Mathieu van der Poel komt ook voor in de top tien. De regerend Europees kampioen op het onderdeel cross-country staat vijfde. Evenals Terpstra hoopt Van der Poel volgend jaar hoge ogen te gooien tijdens de olympische cross-country-wedstrijd. Naast het EK won Van der Poel ook drie cross-country-wereldbekers. Zowel in Nové Město, Val di Sole als Lenzerheide triomfeerde hij. Daarnaast was hij de beste in vijf shorttrack-wedstrijden en de Belgian MTB Challenge.

UCI cross-country ranking mannen op 31 december 2019

1. Nino Schurter (Scott-SRAM) – 2097 punten

2. Henrique Avancini (Cannondale Factory) – 1815

3. Gerhard Kerschbaumer (Toppado Ursus) – 1658

4. Mathias Flückiger (Thömus RS Swiss Bike Team) – 1550

5. Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) – 1344

6. Stephane Tempier (Bianchi Countervail) – 1275

7. Jordan Sarrou (Absolute Absalon) – 1260

8. Ondrej Cink (Kross) – 1245

9. Vlad Dascalu (Brujula) – 1183

10. Victor Koretzky (KMC-Ekoi-Orbea) – 1087