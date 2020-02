Anna van der Breggen wint eindklassement Setmana Ciclista Valenciana zondag 23 februari 2020 om 15:03

Anna van der Breggen is er in geslaagd om de Setmana Ciclista Valenciana op haar naam te schrijven. Haar leiderstrui werd in de slotrit nog onder druk gezet, maar de 29-jarige renster van Boels-Dolmans wist haar leidende positie te behouden. De winst in de slotrit ging naar Leah Thomas.

Na drie dagen racen door het Spaanse land leek Van der Breggen dankzij een lange solo in de koninginnenrit stevig in handen te hebben. Ze moest een voorsprong van 35 seconden verdedigen op Clara Koppenburg (Bigla-Katusha) en Demi Vollering (Parkhotel Valkenburg) volgde als nummer drie in de tussenstand al op meer dan een minuut. Het gevaar kwam tijdens de 140 kilometer lange etappe van Betxí naar Vila-Real echter niet van deze twee, maar van Leah Thomas, die bij het ingaan van de afsluitende etappe op 3’58” stond.

In de etappe stonden er vier beklimmingen op het menu. Al op de eerste klim van de dag, de Puerto del Marianet, werd het peloton uitgedund. Dat was op de daaropvolgende beklimmingen niet anders. De Puerto Salto del Caballo (10,2 km à 4,6%) was het laatste obstakel met de top op vijftig kilometer van de finish. Bovenaan de klim had een groep van vijf rensters volgens de koersradio een voorsprong van vier minuten op de groep met daarin de top drie van het klassement: Thomas (Bigla-Katusha), Katrine Aalerud (Noorse selectie), Katie Hall (Boels-Dolmans), Erica Magnaldi (Ceratizit-WNT) en Mavi Garcia (Spaanse selectie).

Het zag er bovenaan dus niet goed uit voor het klassement van Van der Breggen, maar mede dankzij de hulp van Vollering, die haar derde plaats in het klassement verdedigde, werd de scheve situatie rechtgezet. Ook het afstoppingswerk van ploeggenote Hall bleek nuttig. Van der Breggen zou uiteindelijk op 1’25” binnenkomen, wat ruim voldoende was om haar leiderstrui te behouden. Het is voor het eerst dat de Setmana Ciclista Valenciana wordt gewonnen door een Nederlandse.

Voor Thomas was er nog wel een troostprijs: zij schreef de slotetappe namelijk op haar naam. Zij weerstond de speldenprikken van haar medevluchters in de slotfase en de Amerikaanse zou het karwei in de sprint met overtuiging afmaken.