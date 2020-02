Anna van der Breggen heerst in koninginnenrit Setmana Ciclista Valenciana vrijdag 21 februari 2020 om 17:01

Anna van der Breggen heeft met groot vertoon van macht de koninginnenrit in de Setmana Ciclista Valenciana op haar naam geschreven. De 29-jarige renster van Boels-Dolmans won de bergrit met aankomst in Finestrat dankzij een solo van bijna veertig kilometer. Van der Breggen heeft ook de leiding gegrepen in het klassement. Demi Vollering werd namens Parkhotel Valkenburg tweede in de daguitslag. Zij versloeg Clara Koppenburg (Bigla-Katusha) in de strijd om de dichtste ereplaats.

Met de Deense Emma Norsgaard in de leiderstrui vertrok het peloton uit Agost voor de tweede etappe van de Setmana Ciclista Valenciana, die dit jaar voor de vierde maal wordt georganiseerd. Norsgaard, winnaar van de openingsetappe na een hectische finale, wist dat ze weinig kans had om haar leidende positie vast te houden, want de rensters kregen maar liefst vier serieuze beklimmingen voorgeschoteld.

Direct vanuit het vertrek ging het al omhoog, maar na veertig koerskilometers begon het spektakel pas echt. De Puerto de la Carrasqueta (5,3 km à 4,3 procent gemiddeld) zorgde al voor brokken in het peloton en op de Puerto de Benifallim (15,2 km à 3,7%) ging Zwitsers kampioene op de pedalen staan. De tijdritspecialiste van Bigla-Katusha reed een mooie voorsprong van meer dan een minuut bijeen, maar op de voorlaatste klim van de dag smolt haar voorsprong als sneeuw voor de zon toen Anna van der Breggen op de pedalen ging staan.

Een versnelling genoeg voor Van der Breggen

Tot dan toe had AvdB zich niet actief met het koersverloop vermoeid, maar op de Puerto de Tudons (8,2 km à 4,2%) schudde ze aan de boom. Een versnelling was voor Van der Breggen genoeg om het verschil te maken. Ze knalde iedereen uit het wiel en ze reed in een ruk naar de koploopster toe. De kopvrouw van Boels-Dolmans duldde Reusser niet in haar wiel, want ze liet haar direct ter plaatse.

Achter Van der Breggen reden Demi Vollering en titelverdedigster Clara Koppenburg ook weg uit het voorste peloton. Zij probeerden uit alle macht naar Van der Breggen te rijden, maar dit Duits-Nederlandse duo slaagde daar niet in. Na de Puerto de Tudons ging het een kilometer of 25 in dalende lijn op weg naar de slotklim, maar ook in de afzink kon het tweetal niet vooraan geraken. Op de Puerto de Finestrat (4,2 km à 4,6% was het voor Van der Breggen enkel zaak om stand te houden en dat deed ze met verve. Ze breidde haar voorsprong op het nijdige slotklimmetje zelfs nog iets uit.

Van der Breggen kon rustig de tijd nemen om de de handen in de lucht te steken. Aangezien ze in de openingsetappe ook al in de voorste groep finishte, heeft ze nu in het klassement circa een halve minuut voorsprong op Koppenburg, die in de strijd om plaats twee het hoofd moest buigen voor Vollering. Het Nederlandse toptalent verloor in de eerste rit wat tijd en zij staat nu derde in de rangschikking. De Setmana Ciclista Valenciana duurt nog tot en met zondag.