Anna van der Breggen rijdt haar laatste koers: “Er hoeft niet zo veel meer, ik wil genieten”

Anna van der Breggen rijdt vandaag haar laatste koers uit haar carrière. Na de WK-wegkoers in Vlaanderen hangt de Nederlandse renster haar fiets aan de haak. “Leuk en bijzonder dat mijn laatste wedstrijd in België is. Er heerst veel sfeer en de mensen zijn heel enthousiast over het WK. Bijzonder om dit als mijn laatste wedstrijd te kunnen doen”, vertelt ze aan de NOS.

Van der Breggen liet tijdens het WK in Vlaanderen de individuele tijdrit en de Mixed Relay aan zich voorbijgaan, en ook meldde ze zich al af voor het EK wielrennen in Trentino omdat ze niet haar gebruikelijke niveau haalde. Er kwamen vraagtekens rond haar deelname aan de wegkoers, maar die besloot ze wel te rijden. “Ik heb een eigen startplek omdat ik vorig jaar wereldkampioen was, dus ik zit niemand in de weg. Ik zou sowieso meedoen. De vraag is hoe goed ik ben om mee te kunnen doen. Ik heb mijn best gedaan de laatste weken. Ik hoop goed te zijn.”

In haar laatste koers wil de 31-jarige Nederlandse vooral genieten. “Er hoeft niet zo veel meer. In de koers hoop ik de meiden te kunnen helpen of bij een ontsnapping te zitten die niet weg moet rijden: de dingen die je altijd doet om te helpen. Of ik goed genoeg ben voor zo’n rol? Dat weet ik niet. In de wedstrijd in Spanje die ik hiervoor reed (de Ceratizit Challenge by La Vuelta, red.) was ik dat niet. Ik heb geprobeerd te rusten en weer op te bouwen, en ik hoop dat het goed genoeg is. Ik ben niet zo goed als ik normaal was, maar er is geen stress.”

Van der Breggen vindt het moeilijk te zeggen wat er precies met haar is, waardoor de sinds de Olympische Spelen van Tokio minder presteert dan normaal. “Uit mijn bloed kwam wel dat ik moe was. Eigenlijk heb ik tijd nodig om uit te rusten. Of het mentaal is, of fysiek… Ik denk niet fysiek. Het is een combinatie van dingen. Je bent bezig met hierna, een nieuwe rol als ploegleidster, een opleiding die ik ben begonnen, ik ben verhuisd. Misschien is dat allemaal wel te veel geweest. Ik heb dat in elk geval nog nooit meegemaakt.”

Desondanks kende ze een van de succesvolste seizoenen, met onder meer haar eindzege in de Giro Rosa en overwinningen in de Waalse Pijl en Omloop Het Nieuwsblad. “Ik heb een van de mooiste seizoenen gehad. Ik heb de Giro gewonnen en op de Spelen was ik ook nog goed. En toen was het klaar. Misschien was het wel een mentaal iets. De Spelen waren ook een beetje de eindstreep, daar heb ik alles voor gedaan en daarna zou ik wel zien hoe het zou komen. Het is misschien een goede timing ook: het is nu niet moeilijk om te stoppen.”