Anna van der Breggen presenteert haar biografie: ‘Mijn leven achter het erepodium’

Vandaag verschijnt onder de titel ‘Anna – mijn leven achter het erepodium’ de biografie van Anna van der Breggen. Het boek vertelt het levensverhaal van topwielrenster Anna van der Breggen, die op haar zevende al met fietsen begon en inmiddels een van de beste wielrensters ter wereld is. Ze staat bekend als klassementsrenster, klimster en tijdritspecialiste. Momenteel is ze de Olympisch, Wereldkampioen op de weg en de Wereld-, Europees- en Nederlands kampioen op de individuele tijdrit.

Anna van der Breggen begon haar carrière in 2012 en heeft door de jaren heen veel prijzen verzameld. Om er een paar te noemen: Nederlands ITT-kampioen (2015 & 2021), de Giro Rosa (2015, 2017 en 2020), Waalse Pijl (2015-2021), Europees wegkampioen (2016) en Wereldkampioen op de weg (2018, 2020). In dit boek blikt ze terug op haar wielercarrière, de belangrijke lessen die ze onderweg heeft geleerd en geeft ze tips en adviezen. Hoe blijf je bijvoorbeeld gemotiveerd? Wat maakt je tot een topsporter? Hoe ga je om met tegenslagen? En hoe leef je gezond? Een uniek en nuchter inkijkje in het leven van een topsporter.

‘Om te winnen, moet je veel meer kunnen dan alleen de sterkste of de snelste zijn. Je hebt verschillende kwaliteiten nodig. Naast fysiek, moet je ook mentaal een knop omzetten. Je moet op het juiste moment de juiste keuzes maken, vaak in een split second en ook nog onder de enorme druk van verwachtingen – zowel die van anderen als die van jezelf. Helaas kun je dat bijna niet trainen. Je kunt met je ploeg bijvoorbeeld wel een wedstrijdsetting simuleren, maar je zult tijdens een training nooit dezelfde spanning voelen als tijdens een wedstrijd waarin er écht iets op het spel staat. Dan komen er namelijk zenuwen bij kijken, en die zijn soms heel wat lastiger te verslaan dan je tegenstanders…’

Het 224 pagina’s tellende boek kost 20 euro. Anna – mijn leven achter het erepodium, is vanaf vandaag verkrijgbaar bij de boekhandel en op Boekenwereld.com. Bovendien krijg je het cadeau bij een abonnement op RIDE Magazine.