Neem een abonnement op RIDE en krijg een boek over Mathieu van der Poel of Anna van der Breggen cadeau

Ride

Wil je er zeker van zijn dat je voortaan geen enkele editie van RIDE magazine hoeft te missen? Dan is het vanaf vandaag mogelijk om een service-abonnement te nemen. Voor 45 euro krijg je de komende vier nummers vanzelf thuisbezorgd.

Na de lancering van onze eerste twee edities zijn we werkelijk overstelpt met reacties van lezers. We kregen regelmatig de vraag of we abonnementen aanbieden. We willen jullie graag ontzorgen, zoals dat heet. Daarom bieden we vanaf nu een service-abonnement aan. Je meldt je aan, betaalt een bijdrage en zo hoef je niet elke keer te bestellen. Je krijgt hem netjes iedere keer op (of voor) de verschijningsdatum op de mat.

Je kan er zelf voor kiezen wanneer het abonnement ingaat. Indien je ons zomernummer nog niet gekocht hebt, kan je het abonnement nu al in laten gaan. Heb je ons Zomernummer al besteld? Geen probleem. Kies er dan voor om het abonnement vanaf ons najaarsnummer in te laten gaan.

Als welkomstcadeau bieden we je de keuze tussen een korting van 5 euro of een van de volgende wielerboeken:

Anna van der Breggen – Mijn leven achter het erepodium

(verschijnt 22 juni)

De unieke biografie ‘ANNA’ vertelt het levensverhaal van topwielrenster Anna van der Breggen, die op haar zevende al met fietsen begon en inmiddels een van de beste wielrensters ter wereld is. In dit boek blikt ze terug op haar wielercarrière en de belangrijke lessen die ze onderweg heeft geleerd, en geeft ze tips en adviezen aan de lezer. Hoe blijf je bijvoorbeeld gemotiveerd? Wat maakt je tot een topsporter? Hoe ga je om met tegenslagen? En hoe leef je gezond? Een uniek, humoristisch en nuchter inkijkje in het leven van een topsporter. Mathieu van der Poel – Het fenomeen verklaard

(verschijnt 29 juni)

Deze allereerste biografie over het fenomeen Mathieu van der Poel is geschreven door journalist Mark de Bruijn. Zet Van der Poel op een fiets en hij wint. Altijd de wind mee. Goddelijke wielergenen, van vader en opa. Een jaar na zijn grote doorbraak was olympisch goud zij n volgende doel. Maar er volgde een wielerseizoen waarin alles anders liep. De weg om van een bejubeld talent ook echt een groot kampioen te worden blijkt lastig. Hoe doe je dat? Waarom lukt het hem wel en anderen niet? Lees hoe Mathieu van der Poel een fenomeen werd.

Wacht niet te lang, want de voorraad is beperkt.

Wanneer je nu een abonnement neemt, ontvang je het cadeau wanneer het boek beschikbaar is (eind juni).