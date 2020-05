Anna van der Breggen: “Doorgaan Tour ook belangrijk voor vrouwenwielrennen” zondag 3 mei 2020 om 14:52

Anna van der Breggen volgt de nieuwswaarde rondom de Tour de France nauwgezet. De olympisch kampioene van Rio de Janeiro vindt het doorgaan van de Franse rittenkoers van grote waarde voor het wielrennen in het algemeen, maar ook voor het vrouwenwielrennen. Dat vertelt Van der Breggen tegen Cyclingnews.

“Het is belangrijk om te weten of de Tour de France door kan gaan. Dat geldt ook voor het vrouwenwielrennen, omdat het een grote financiële impact heeft op de UCI, de nationale bonden en de ploegen”, stelt de kopvrouw van Boels-Dolmans. “Er is een kalender voorgesteld, maar natuurlijk is nog niets zeker. Ook voor het vrouwenwielrennen willen we natuurlijk een kalender, maar we moeten wachten en kijken hoe het coronavirus zich ontwikkelt.”

‘Periode zonder druk en reizen kan mentaal goed zijn’

Komende week verwacht de UCI een definitief voorstel te doen voor een hervormde kalender, voor de mannen en de vrouwen. “Ik denk dat we blij moeten zijn als we al kunnen koersen dit jaar. Ik zou graag het wereldkampioenschap rijden, dat staat vast, en als dat kan is dat goed nieuws”, denkt ze. “Maar als we weer wedstrijden kunnen rijden, betekent dat ook dat de situatie met het virus beter moet zijn. Dat zal het belangrijkste zijn, niet alleen voor het wielrennen maar ook voor de gezondheid, de zakenwereld en de economische situatie.”

“Ik heb alleen nog geen idee wanneer weer gekoerst wordt, dus dat is raar. Ik probeer mij vast te houden aan het feit dat we later dit jaar kunnen rijden”, aldus Van der Breggen, die in Nederland veel buiten kan trainen maar ook regelmatig haar opwachting maakt in Zwift-races. “Ik probeer te genieten van het trainen nu, omdat er geen druk bij komt kijken. Er is ook niets om je zorgen over te maken als je niet in vorm bent. Het is een fijne periode zonder druk, zonder reizen en het kan ook mentaal goed zijn om deze tijd thuis te waarderen.”