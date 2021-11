Anna Kay zegeviert in modderig Leuven

Anna Kay heeft de Rectavit Ladies Cross in Leuven op haar naam geschreven. De 22-jarige renster van Starcasino was op een modderig parcours een maatje te groot voor de rest van het deelnemersveld en kwam met een grote voorsprong als eerste over de finish. Ellen Van Loy (41) legde beslag op de tweede plek.

In een deelnemersveld waarin de grote namen vanwege de wereldbekerwedstrijd in Tabor ontbraken, was het de ervaren Van Loy die voortvarend van start ging. Zij kreeg de 19 jaar jongere Kay mee in haar wiel.

De kleine Britse nam al snel het initiatief over en nam in de openingsronde al enkele lengtes afstand. Tijdens de eerste passage van de finish bedroeg haar voorsprong op Van Loy vijf tellen. De rest van het deelnemersveld volgde al op meer dan en halve minuut.

Nadat Van Loy in de tweede ronde onderuit ging op het wasbord, liep de Kay verder uit. Ploeggenote Mirthe Van den Brande moest ondertussen na een zware val de wedstrijd verlaten.

De technisch sterk rijdende Kay zag in het restant het verloop van de wedstrijd – mede dankzij enkele foutjes van haar achtervolgster – de voorsprong steeds groter worden. Kay verdween uit het zicht en Van Loy zou haar pas aan de finish weer terugzien. Kay – die donderdag in Niel na twee maanden afwezigheid haar rentree maakte – kon daardoor haar eerste zege van het seizoen vieren.

Rectavit Ladies Cross Leuven

Uitslag dames

1. Anna Kay (Starcasino CX Team)

2. Ellen Van Loy (Vondelmolen- De Ceuster)

3. Laura Verdonschot (Pauwels Sauzen-Bingoal)

4. Amira Mellor (Team Spectra Wiggle p/b Vitus)

5. Karen Verhestraeten (IKO-Crelan)

6. Maud Kaptheijns (Deschacht-Group Hens)

Volledig uitslag