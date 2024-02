maandag 26 februari 2024 om 13:00

Anna Kay verruilt Cyclocross Reds voor Proximus-Cyclis-Alphamotorhomes

Een transfer in veldritland. Anna Kay verlaat Cyclocross Reds en zet haar carrière voort bij Proximus-Cyclis-Alphamotorhomes. De 24-jarige Britse veldrijdster zal bij haar nieuwe werkgever ook de nodige wegkoersen betwisten.

Kay heeft haar handtekening gezet onder een tweejarige verbintenis. “Ik ben erg enthousiast met het vooruitzicht dat ik de komende twee seizoenen zal uitkomen voor Proximus-Cyclis-Alphamotorhomes. Ik wist na mijn eerste gesprekken al dat het een goede match zou zijn. Ik denk dat het een heel goede en fijne omgeving is om verder te groeien”, laat ze weten in een perscommuniqué.

“Ik zal me vooral focussen op het veldrijden, maar ik kijk er ook naar uit om de ploeg op de weg te ondersteunen en ook zelf nog te groeien als wegwielrenster. Ik ben zeer gemotiveerd om mezelf zo goed mogelijk te tonen in de Britse kampioenstrui, als we in september weer het veld induiken. Laten we er iets moois van maken!”

Uitslagen

Kay, die na de Exact Cross van Maldegem besloot om een punt te zetten achter haar veldritseizoen, veroverde eerder dit jaar de Britse titel in het veldrijden. In de topcrossen eindigt ze meestal buiten de top-10, al waren er ook positieve uitschieters. Kay was namelijk derde op de Koppenberg, vierde in Loenhout, vijfde in Herentals en zesde in Otegem.