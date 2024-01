donderdag 25 januari 2024 om 13:57

Zoe Bäckstedt en Cameron Mason speerpunten in Britse selectie voor WK veldrijden

De Britse wielerbond heeft de renners aangewezen, die over iets meer dan een week aan de start zullen verschijnen van het WK veldrijden (3-4 februari) in Tábor. Cameron Mason en Zoe Bäckstedt zijn de meest in het oog springende namen.

Mason zal in Tábor meedoen aan de elitewedstrijd voor mannen. De 23-jarige crosser begon nog erg goed aan het veldritseizoen. Zo werd hij onder meer tweede op het Europees kampioenschap in Pontchâteau en de Superprestige Boom en derde in de X2O Trofee van Kortrijk. De laatste weken is het wat meer wisselvalligheid troef, al werd hij nog wel Brits kampioen en tweede in de losse crossen van Gullegem en Otegem.

Mason zal in de elitewedstrijd optrekken met Thomas Mein. Tom Pidcock, twee jaar geleden nog wereldkampioen in het Amerikaanse Fayetteville, is er zoals verwacht niet bij in Tábor. De Brit kwam afgelopen zondag nog wel in actie in de Wereldbeker van Benidorm, maar heeft zijn focus inmiddels verlegd naar het wegseizoen en een punt gezet achter zijn veldritcampagne.

Mason kan op een goede dag misschien wel meedoen om de podiumplaatsen, maar de Britse bond kijkt voor goud toch vooral naar Zoe Bäckstedt. De nog altijd maar 19-jarige alleskunner reed dit seizoen al meerdere keren naar het podium in elitecrossen, maar zal in Tábor een gooi doen naar de wereldtitel bij de beloften. Anna Kay moet nu in haar eentje de Britse honneurs waarnemen in de elitewedstrijd.

Verder maakt Groot-Brittannië op het WK voor junioren vrouwen ook kans op eremetaal en misschien wel de wereldtitel, met Cat Ferguson en Imogen Wolff.

Britse selecties voor WK veldrijden in Tábor (3-4 februari)

Elitemannen

Cameron Mason

Thomas Mein

Elitevrouwen

Anna Kay

Beloften mannen

Daniel Barnes

Corran Carrick-Anderson

Beloften vrouwen

Zoe Bäckstedt

Junioren mannen

Oscar Amey

Alfie Amey