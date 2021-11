Anna Kay: “Dit was een van mij beste crossen ooit”

Anna Kay soleerde vanmiddag in Leuven met succes naar haar eerste seizoenszege. In een deelnemersveld zonder grote namen stond er geen maat op de kleine Britse, die haar eerste overwinning van het seizoen pakte.

De renster van Starcasino keerde afgelopen donderdag na twee maanden afwezigheid vanwege een sleutelbeenbreuk terug in competitie. Na een achtste plaats in Niel, kon in Leuven niemand haar wiel volgen.

Kay was technisch de sterkste. “Ik had daar wel voordeel van”, bekend ze. “Ik kon mijn eigen lijnen rijden. Dat hielp. Het was bijna een perfecte wedstrijd. Dit was een van mijn beste crossen ooit”, oordeelt zij na afloop.

De overwinning doet haar zelfvertrouwen goed. “Ik had niet verwacht dat ik nu al zo ver zou zijn. Dat maakt het een mooie verrassing”, sluit zij af.