Aniek van Alphen opent crossseizoen met winst in Lokeren zaterdag 26 september 2020 om 16:55

De Nederlandse Aniek van Alphen heeft de Rapencross in Lokeren op haar naam geschreven. Van Alphen was haar Credishop-Fristads-ploegmate te snel af in de slotronde. Lucinda Brand (Telenet-Baloise Lions) eigende zich de derde plaats toe.

Om 16:15 werd in Lokeren het Belgisch crossseizoen op gang geschoten. Jongelingen Shirin van Anrooij en even later een over de balkjes springende Anna Kay ontwaakten het snelst uit hun zomerslaap, maar het was wel Denise Betsema die een eerste echte beslissing wist te forceren.

Technisch was Betsema echter niet volmaakt. Haar voorsprong van een tiental seconden smolt als sneeuw voor de zon toen de Texelse de foutjes, met bijhorende valpartijen, begon op te stapelen.

Daarachter was het al Credishop-Fristads wat de klok sloeg. Eerst was het Europese kampioene Yara Kastelijn die de troepen op sleeptouw nam, maar de jonge tandem Aniek van Alphen-Manon Bakker was nog een gradatie sterker. In ronde twee gingen ze op en over Betsema.

Tweestrijd

Definitief, zo bleek. Van een echte samenwerking was er voorin echter geen sprake. Het was vooral Van Alphen die haar landgenote onder druk zette. In het bos lukte dat voortreffelijk, maar op de lange rechte stukken, waar het op de power aankwam, sloop Bakker toch weer wat dichterbij.

In de slotronde wist Van Alphen naar boven te rijden op een helling waar Bakker in looppas werd gedwongen. De amper 21-jarige Van Alphen trok zich vervolgens het snelste op gang, waarna een dappere Bakker geen antwoord meer in huis had.

Gevestigde waarden als Betsema en ook Lucinda Brand kregen vandaag toch een tikje. Ze moesten ruim een minuut toegeven op de jonge wolvinnen van Credishop-Fristads.

Ethias Cross 2020-2021

Uitslag manche 1: Lokeren

1. Aniek van Alphen (Credishop-Fristads)

2. Manon Bakker (Credishop-Fristads)

3. Lucinda Brand (Telenet-Baloise Lions)

4. Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal)

5. Yara Kastelijn (Credishop-Fristads)

6. Sanne Cant (IKO-Crelan)

7. Laura Verdonschot (Pauwels Sauzen-Bingoal)

8. Shirin van Anrooij (Telenet-Baloise Lions)

9. Anna Kay (Starcasino Team)

10. Ellen Van Loy (Telenet-Baloise Lions)