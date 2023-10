zondag 29 oktober 2023 om 15:08

Aniek van Alphen op het podium in Maasmechelen: “Dit geeft vertrouwen”

Aniek van Alphen stond zondag op het podium van een werelbekercross: in Maasmechelen eindigde de renster van Cyclocross Reds als derde. Voelt dat een beetje als een overwinning? “Ja, een beetje”, zei ze in het flashinterview na afloop.

“We weten dat Fem (van Empel, red.) de beste is op het moment, maar ik ben blij om te strijden voor een podiumplek”, legde Van Alphen uit. “Het was een heel zware wedstrijd. Met de wedstrijd van gisteren in de benen werd het misschien nog wat zwaarder. Maar ik denk dat het rondje beter was dan vorig jaar. Er waren wat technische delen, dus ik vond het heel leuk. Ik heb ervan genoten.”

Van Alphen had lange tijd nog uitzicht op de tweede plaats, maar uiteindelijk toonde Ceylin del Carmen Alvarado zich de beste achter Van Empel. “Ik weet dat Ceylin heel sterk is, maar ze had een kapotte schoen. Ik weet hoe dat is, dat is niet fijn. Je wilt natuurlijk wel die tweede plek, maar ik wist dat het moeilijk ging worden. En ik ben superblij met de derde plek.”

Het gat tussen Van Empel en de twee achtervolgsters was groot, maar Alvarado en Van Alphen reden op hun beurt behoorlijk ver voor de rensters die streden om plek vier. Grote verschil, kortom. “Misschien vandaag wel. Maar alles wat erachter komt, is denk ik ook wel sterk. Als iedereen een goede dag heeft, zit alles toch wel dicht op elkaar. Ik ben toch blij dat ik die derde plek kon pakken, want dit geeft wel vertrouwen.”