Aniek van Alphen mist na WK ook Parkcross Maldegem

Aniek van Alphen zal woensdag niet aan de start staan van de Parkcross Maldegem. De veldrijdster van 777 moest afgelopen zondag ook al het WK in Hoogerheide aan zich voorbij laten gaan vanwege een coronabesmetting.

Van Alphen hoopt in de Superprestige Middelkerke en/of X2O Trofee Lille weer in actie te komen. In de laatste cross die ze reed, de Wereldbeker Besançon, eindigde ze als elfde. Daarna zou ze meedoen aan het WK in Hoogerheide, maar moest de mondiale titelstrijd in extremis laten schieten. Op vrijdagavond verliet ze het hotel van de Nederlandse selectie, omdat ze zich niet fit voelde en ze positief testte op corona. Bondscoach Gerben de Knegt kreeg vervolgens Manon Bakker alsnog startgerechtigd voor de vrouwencross van zaterdagmiddag.

Lees meer: Voorbeschouwing: Parkcross Maldegem 2023 – Wie neemt revanche na het WK?