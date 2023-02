Voorbeschouwing: Parkcross Maldegem 2023 – Wie neemt revanche na het WK?

Ben je bang voor het zwarte gat na het WK veldrijden van afgelopen weekend in Hoogerheide, dan komt de Parkcross in Maldegem als een godsgeschenk. Niet voor niets heet de Oost-Vlaamse veldrit ook wel de WK-herkansing. Wie grijpt op woensdag 8 februari de overwinning in deze snelle cross? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

De eerste UCI-veldrit op Maldegemse bodem werd pas in 2007 afgewerkt, maar vijf jaar eerder leerde de wielerwereld de Meetjeslandse gemeente al kennen naar aanleiding van het Belgisch kampioenschap op de weg. Tom Steels sprintte er in 2002 naar zijn derde van vier tricolores. Een jaar later werd Kristof Vandewalle er nationaal tijdritkampioen.

Crossen doen we in Maldegem al langer, maar dan wel op regionaal niveau. Tot de gemeente in 2007 de Parkcross uit de grond stampte. Die vond steevast plaats op de eerste woensdag na het WK, wat tot de bijnaam ‘WK-herkansing’ leidde. Sven Nys en Niels Albert maakten er de eerste vijf jaar het mooie weer. Sven Nys voert de Maldegemse erelijst aan met vier zeges. Bij de vrouwen – die pas in 2015 voor het eerst van start mochten in Maldegem – wonnen Sanne Cant, Marianne Vos en Annemarie Worst elk twee keer.

De wedstrijd vindt plaats in het Sint-Annapark en is een organisatie van de gemeente. Het voer jarenlang haar eigen koers, tot het in 2017 in de Brico Cross (intussen Exact Cross) stapte. Na vijf edities is de organisatie weer terug bij de gemeente. “Eigenlijk willen we ook de eerste cross na de wereldkampioenschappen blijven”, zei Peter Van Hecke, schepen van sport in Maldegem, aan het begin van het huidige veldritseizoen,

“Dat we nu weer op eigen benen staan, zien we als een opportuniteit. In het circuit van de Exact Cross zat je als organisator in een vrij strak keurslijf. Inzake hoofdsponsors zit je vast aan de bedrijven van de koepelorganisatie. Toen duidelijk werd dat we niet meer onder die koepel zouden organiseren, draaiden we de knop heel snel om”, aldus Van Hecke.

Laatste winnaars Parkcross Maldegem

Mannen

2022: Laurens Sweeck

2021: Afgelast wegens de coronacrisis

2020: Eli Iserbyt

2019: Mathieu van der Poel

2018: Laurens Sweeck

2017: Mathieu van der Poel

2016: Michael Vanthourenhout

2015: Kevin Pauwels

2014: Sven Nys

2013: Bart Wellens

Vrouwen

2022: Annemarie Worst

2021: Afgelast wegens de coronacrisis

2020: Annemarie Worst

2019: Denise Betsema

2018: Marianne Vos

2017: Marianne Vos

2016: Sanne Cant

2015: Sanne Cant

Vorig jaar



Ethias Cross Maldegem 2021-2022

Uitslag mannen

1. Laurens Sweeck in 57m40s

2. Eli Iserbyt op 8s

3. Lars van der Haar op 8s

4. Niels Vandeputte op 10s

5. Toon Vandebosch op 12s

Wedstrijdverslag

Ethias Cross Maldegem 2021-2022

Uitslag vrouwen

1. Annemarie Worst in 45m13s

2. Manon Bakker op 25s

3. Aniek van Alphen op 25s

4. Alicia Franck op 1m24s

5. Marion Norbert-Riberolle op 1m24s

Wedstrijdverslag

Parcours

De omloop van de Parkcross situeert zich hoofdzakelijk in het Sint-Annapark, een groene long in het centrum van Maldegem en is 2.600 meter lang. Dat is 200 meter minder dan vorig jaar. Het betreft een razendsnel parcours waarin de bospaden elkaar afwisselen met een aantal hellinkjes, meerdere zandstroken, een balkjespassage, meerdere bruggen, een trap en een wasbord.

De start- en finishlocaties zijn ook verplaatst ten opzichte van de editie van februari 2022. Toen waren die gelezen ten zuiden van het park, net buiten het park. Nu is de start ten noorden van het park op de Gidsenlaan en ligt de finish in het park zelf, ter hoogte van de VIP-tent. Die ontbrak vorig jaar nog, omdat er door coronamaatregelen slechts 1.000 mensen per zone welkom waren.

Dat is nu niet het geval, dus kan de organisatie alles uit de kast halen. Voor ongeveer tachtig procent is het parcours hetzelfde als de uitgave van vorig jaar. De grootste wijzigingen zijn gedaan om het publiek en het podium meer ruimte te geven.

Programma en info

Programma woensdag 8 februari 2023

13.45 uur: Elite vrouwen

15.00 uur: Elite mannen

Locatie

Sint-Annapark, 9990 Maldegem

Publieksinformatie

De toegangstickets voor de Parkcross in Maldegem kosten €12 per stuk en zijn online en op diverse fysieke locaties te koop. Kinderen onder de twaalf jaar hebben gratis toegang. Bekijk hier de mogelijkheden om kaartjes te kopen.

Praktische info

Website organisatie

Deelnemers

Favorieten mannen

Voor veel toppers was het WK veldrijden de laatste cross van het seizoen. Mathieu van der Poel en Wout van Aert gaan zich nu focussen op het klassieke voorjaar op de weg, terwijl Tom Pidcock zich eerder al op zijn wegprogramma focuste. Bovendien is de Parkcross geen klassementswedstrijd en dus laten ook andere toppers Maldegem schieten.

Dat biedt kansen voor renners van de tweede of misschien wel derde lijn. Dan valt meteen de naam van Gerben Kuypers op. Hij is de seizoensrevelatie en verdiende door zijn straffe resultaten een transfer naar Intermarché-Circus-Wanty. Ook was hij de verrassing in de WK-selectie van de Belgen. Kuypers stelde niet teleur, want hij koerste offensief en werd uiteindelijk knap zesde. Als hij niet te moe is van die WK-inspanning, dan is Kuypers de grote favoriet in Maldegem. Eerder dit seizoen won hij ook al in eigen land in Essen.

Kevin Kuhn is een toekomstig ploeggenoot van Kuypers, maar nu zijn ze toch echt nog rivalen. De Zwitser, die bekendstaat om zijn snelle start, kon op het snelle WK-parcours in Hoogerheide geen top-10 uit het vuur slepen. Kuhn strandde op de twaalfde plaats. Het snelle parcours in Maldegem moet de crosser van Tormans CX echter liggen.

De talentvolle Joran Wyseure raakte zijn wereldtitel bij de beloften kwijt in Hoogerheide; hij strandde op de vierde plaats, net naast het podium en zal zich dus willen revancheren. Dat geldt ook voor Emiel Verstrynge, de Europese beloftenkampioen, na zijn zesde plek op het WK bij de U23-categorie.

Vanuit Nederlands oogpunt is het letten op jongelingen als Ryan Kamp, Pim Ronhaar en Mees Hendrikx. Eerstgenoemde werd een paar weken terug nog derde op het NK veldrijden, maar op het WK eindigde Ronhaar het hoogst. Hij werd zestiende op ruim anderhalve minuut van zijn winnende landgenoot Mathieu van der Poel. Hendrikx werd twintigste en Kamp 22ste.

De Spanjaard Felipe Orts moest het doen met een negentiende plaats in Hoogerheide. Hij zal op meer gehoopt hebben, maar kan woensdag in Maldegem zijn veerkracht laten zien. Voor Vincent Baestaens en Lander Loockx, die allebei buiten de WK-selectie vielen, is het een kans om het ongelijk van de bondscoach te tonen.

Het complete deelnemersveld voor de Parkcross Maldegem is nog niet bekend. Daarom is het favorietendeel nog niet volledig ingevuld. Wij zullen op een later moment dit deel van de voorbeschouwing aanvullen.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Gerben Kuypers

** Kevin Kuhn, Joran Wyseure

* Emiel Verstrynge, Pim Ronhaar, Felipe Orts

Deelnemers

Favorieten vrouwen

De gehele top-6 van het WK veldrijden bij de vrouwen ontbreekt in Maldegem. Ook daar kiest een deel ervoor om nu een rustperiode in te gelasten richting het klassieke voorjaar. Inge van der Heijden staat wel op de startlijst. Zij werd zevende op het wereldkampioenschap en mag dus de topfavoriete genoemd worden voor de winst in Maldegem.

De concurrentie zal vooral komen van Marion Norbert-Riberolle, de Belgische troef. Op het WK was ze dertiende, op een kleine minuut achterstand van Van der Heijden. Norbert-Riberolle was een kleine maand geleden nog zegezeker in een andere niet-klassementscross, namelijk die van Otegem.

Aniek van Alphen staat ook op de voorlopige startlijst, maar het is de vraag of zij überhaupt start. En zo ja, in welke vorm. Het WK veldrijden miste ze namelijk in extremis door een coronabesmetting nadat ze zich ‘niet fit’ voelde. We houden daar dus een slag om de arm. Manon Bakker werd daardoor op het laatste moment opgeroepen om te starten in Hoogerheide. Zonder goede voorbereiding wist Bakker zeventiende te worden. Naar de Parkcross zal de volledig kunnen toewerken en dan kan ze een gooi doen naar een podiumplaats.

Nog meer Belgische kanshebsters op een mooie ereplaats zijn Alicia Franck en Laura Verdonschot. Zij eindigden achter Norbert-Riberolle op het WK, op de plekken veertien en vijftien. Franck had wel een kleine minuut voorsprong op Verdonschot, dus dichten we haar op basis van het recente vormpeil meer kansen toe op een goede uitslag.

Tot slot noemen we de Britse Anna Kay (achttiende op het elite-WK), belofte Julie Brouwers (tiende op het beloften-WK) en de ervaren Ellen Van Loy nog. Die laatste is bezig aan haar afscheidstournee in het veld.

Het complete deelnemersveld voor de Parkcross Maldegem is nog niet bekend. Daarom is het favorietendeel nog niet volledig ingevuld. Wij zullen op een later moment dit deel van de voorbeschouwing aanvullen.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Inge van der Heijden

** Marion Norbert-Riberolle, Manon Bakker

* Aniek van Alphen, Alicia Franck, Laura Verdonschot

Deelnemers

Weer en TV

Het belooft een mooie winterse dag te worden in Maldegem. De zon schijnt volop, verwacht Meteovista, en dat betekent ook dat de temperatuur laag is. ’s Middags ligt de temperatuur tussen de 4 en 6 graden Celsius, met een zuidoostenwind aan windkracht 2.

Helaas zal de Parkcross Maldegem niet uitgezonden worden op tv of online.