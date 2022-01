Angus Lyons wint op Willunga Hill in Santos Festival of Cycling, James Whelan eindwinnaar

Angus Lyons heeft de koninginnenrit van de Santos Festival of Cycling gewonnen. De Australiër van ARA Pro Racing Sunshine Coast won de laatste etappe met aankomst op Willunga Hill. Callum Scotson en Cooper Sayers vervolledigden het podium. James Whelan is eindwinnaar.

De renner vertrokken in de derde en laatste etappe van de Santos Festival of Cycling in McLaren Vale. Na een passage langs de kust en enkele heuveltjes keerden ze terug naar McLaren Vale om richting Willunga Hill te rijden. Australiër Richie Porte kwam hier al zeven keer als winnaar boven, zes keer daarvan deed hij in de Tour Down Under.

Het was echter Angus Lyons die vanuit de ontsnapping van de dag de slotetappe wist te winnen. De kopgroep bestond aanvankelijk uit vijf renners, vier renners wisten de oversteek nog te maken vanuit het peloton. De negen renners werkten goed samen tot aan de voet van Willunga Hill, waar de verschillen direct duidelijk werden. Callum Scotson, van BikeExchange Jayco, en Brendon Green waren de enige die Lyons een tijdje konden volgen.

Angus Lyons dominates the climb at Willunga Hill for a gruelling victory at Be Safe Be Seen Stage 3 💪💥#TDUFestival | @angus_lyons | @aca_cycling | @dfit_sa | @santos_ltd pic.twitter.com/UxrrzrlJmB — Santos Tour Down Under 🚴🚴‍♀️ (@tourdownunder) January 29, 2022

Lyons wint, James Whelan is eindwinnaar

Lyons plaatste vervolgens nog een versnelling en reed alleen weg. Hij kwam solo aan boven op Willunga Hill met 22 seconden voor Callum Scotson. Cooper Sayers werd derde. Het peloton kwam uiteindelijk op een dikke minuut na de winnaar boven. Luka Plapp werd achtste, Chris Harper negende en Richie Porte tiende. James Whelan werd twaalfde en wist daarmee zijn voorsprong in het algemeen klassement te behouden.

Whelan, renner bij Team BridgeLane, reed vorig jaar nog in de WorldTour reed voor EF Education-Nippo. In het algemeen klassement van de Santos Festival of Cycling wist hij Matt Dinham en Chris Harper voor te blijven. Luke Durbridge is vijfde, Richie Porte is terug te vinden op een negentiende plaats.