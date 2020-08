‘Androni stopt als hoofdsponsor ploeg-Savio’

Het einde van een tijdperk is nabij. De Italiaanse speelgoedfabrikant Androni stopt na twaalf jaar als sponsor van de wielerploeg van Gianni Savio. La Gazzetta dello Sport schrijft dat de sponsor na dit seizoen ermee ophoudt.

De huidige co-sponsor Sidermec blijft naar verluidt wel betrokken bij de ploeg. Daardoor moet manager Gianni Savio op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor.

After 12 years, Androni won't be any longer sponsor of Gianni Savio's team (now @AndroniGiocatto) from 2021 on. Sidermerc will continue, now Gianni is looking for a new first name for the team @Gazzetta_it @cycling_podcast @friebos

— Ciro Scognamiglio (@cirogazzetta) August 14, 2020