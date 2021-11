Androni Giocattoli-Sidermec geeft Noors talent Trym Westgaard Holther profcontract

Androni Giocattoli-Sidermec hevelt deze winter het jonge Noorse talent Trym Westgaard Holther over van de juniorencategorie naar de profs. De 18-jarige renner uit de junorenploeg Smaalenene SK werd afgelopen seizoen Noors nationaal U19-kampioen tijdrijden.

“Onze ploeg is altijd multi-etnisch geweest”, zegt ploegmanager Gianni Savio in een persbericht. “Met de komst van Trym Holther, die wij als een echt talent beschouwen, zullen we renners uit negen verschillende landen hebben: Italië, Argentinië, Colombia, Ecuador, Eritrea, Noorwegen, Roemenië, Spanje en Oekraïne. Holther is nationaal kampioen tijdrijden in de juniorencategorie, een koers waarin hij wegwereldkampioen Per Strand Hagenes versloeg.”

Savio is onder de indruk van zijn nieuwe aanwinst. “Hij had pech op het EK, maar een val, met een gebroken sleutelbeen als gevolg, belette hem niet om de wedstrijd uit te rijden. Dat liet niet alleen zijn atletische en technische vaardigheden zien, maar ook zijn enorme vastberadenheid.”

Tijdrijder die bergop kan rijden

Holther is zeer enthousiast over zijn transfer naar Drone Hopper-Androni Giocattoli, zoals de ploeg volgend seizoen heet. “Het is een ploeg die veel grote renners heeft voortgebracht en ik hoop een van hen te worden. In mijn eerste jaar hoop ik te groeien en misschien zelfs al goede resultaten te boeken. Ik denk dat ik een tijdrijder ben die ook bergop kan rijden. Hopelijk kan ik ook goed gaan presteren in een klassement. Ik ben erg blij dat ik de kans krijg om met deze ploeg te werken.”