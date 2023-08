zondag 27 augustus 2023 om 18:30

Andreas Kron eert overleden Tijl De Decker: “Had mij gefocust op deze etappe”

Andreas Kron heeft enigszins verrassend de tweede etappe van de Vuelta a España gewonnen. De Deense heuvelspecialist van Lotto Dstny ontsnapte op de Montjuïc en bleef vervolgens in de straten van Barcelona uit handen van een kleine achtervolgende groep. “Dat ik hier win betekent veel voor mij, ook omdat het een moeilijke tijd voor de ploeg is”, doelt hij op het recente overlijden van Tijl De Decker.

De twee vingers van Kron naar de hemel waren er om De Decker te eren. “Ik kende Tijl niet persoonlijk, maar veel jongens in de ploeg wel. Vooral Lennert Van Eetvelt”, aldus de Deen bij Eurosport. “We zijn er nog steeds kapot van. Dit is de beste manier om te laten zien dat we blijven koersen, voor hem. We missen hem. Ik had hem graag gekend. We zullen altijd blijven strijden voor hem.”

“Het was voor mij persoonlijk een moeilijk jaar. Ik moest de Tour de France missen en daarna heb ik mij gefocust op deze etappe in de eerste week van de Vuelta”, geeft Kron aan. “Het is ook de eerste zege in de WorldTour van de ploeg dit jaar, dat is echt groots voor ons.”

“En voor ons als groep is het ook mooi. We zijn al lang samen om hier in topvorm te zijn, en nu hebben we al rit gewonnen. Hopelijk gaan we nog meer etappes winnen, ik denk dat dat er wel in zit.”