Andreas Kron bedankt overleden Chris Anker Sørensen: “Hij geloofde meer in mij dan ik”

Andreas Kron heeft de afgelopen jaren veel steun gehad van wijlen Chris Anker Sørensen. Dat heeft de Deense renner van Lotto Soudal verteld in een interview met Feltet. “Hij geloofde meer in mij dan ik in mezelf”, aldus Kron.

Oud-wielrenner Sørensen kwam afgelopen september om het leven bij een verkeersongeluk in de periode van het WK in België. De ex-renner van CSC en Saxo Bank overleed op 37-jarige leeftijd. In 2017 en 2018 was hij bij de continentale Riwal-ploeg teamgenoot van de talentvolle Kron, die inmiddels uitkomt in de WorldTour bij Lotto Soudal. Sørensen hield zich veel bezig met de ontwikkeling van Kron.

“Chris vertelde mij dat ik de juiste mentaliteit had om voor een WorldTeam te koersen, ook al wilde ik dat eigenlijk niet. Maar hij geloofde meer in mij dan ik in mezelf”, aldus de 23-jarige Kron, die afgelopen seizoen etappes won in de Ronde van Catalonië en de Ronde van Zwitserland.

Na het plotselinge overlijden van Sørensen, had Kron het moeilijk. “Ik reed begin oktober Tre Valli Varesine, maar was mentaal erg moe. Alleen zei ik tegen mezelf dat ik moest genieten van de koers en het fietsen, en dat ik wel zou zien hoe het ging. Ik was verrast dat ik de finale overleefde, maar dat kwam omdat ik dezelfde mentaliteit had als toen ik jong was. Ik had namelijk weer plezier in het fietsen”, legt hij uit. Uiteindelijk werd hij vijfde in de heuvelklassieker.