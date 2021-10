Alessandro De Marchi blijft Formolo voor in Tre Valli Varesine

Alessandro De Marchi heeft Tre Valli Varesine achter zijn naam gezet. In de finale troefde de renner van Israel Start-Up Nation zijn landgenoot Davide Formolo af. Tadej Pogačar, die al vroeg in deze wedstrijd mee de koers animeerde, kwam als derde over de streep.

In 1919 werd Pierino Bestetti, winnaar van twee etappes in de Giro d’Italia en in 1925 runner-up in Parijs-Roubaix, de eerste titelhouder in Tre Valli Varesine. Sindsdien ging de semi-klassieker maar drie keer niet door, waardoor vandaag de honderdste jubileumeditie werd verreden. Gestart werd in Busto Arsizio waarna de renners naar twee verschillende circuits door en rond Varese koersten, op een parcours dat veel leek op dat van het WK wielrennen van 2008. Het eerste circuit, met de beklimmingen van Montello en Casbeno, moest achtmaal worden afgelegd. Op het lange, tweede circuit, dat twee keer werd verreden, lagen ook de beklimmingen van Morosolo en Casciago.

Tim Wellens en Tadaj Pogačar roeren zich al vroeg

Even voor twaalf uur werd het startsein gegeven voor deze koers. De vroege vlucht kwam daarna in twee etappes tot stand: Matthew Holmes (Lotto Soudal) en Erik Fetter (EOLO-Kometa) reden weg en zij zagen wat later Robin Plamondon (Israel Start-Up Nation) en Giulio Masotto (Vini Zabù) aansluiten. De vier vluchters reden bijna vier minuten voorsprong bij elkaar. Al in aanloop naar het eerste circuit rond Varese begon de voorsprong terug te lopen en toen het verschil nog maar een minuut was, waagden Tim Wellens (Lotto Soudal) en Tour de France-winnaar Tadej Pogačar (UAE Emirates) de sprong naar voren. In de derde van de acht ronden sloot het duo aan.

Vooraan vielen Plamondon en Masotto weg, waardoor Holmes, Wellens, Pogačar en Fetter overbleven. In de vierde ronde gingen vier renners op zoek naar de kopgroep: Rigoberto Urán (EF Education-Nippo), Lorenzo Rota (Intermarché-Wanty-Gobert), Nelson Oliveira (Movistar) en Davide Formolo (UAE Emirates). Aan het eind van de ronde kwamen zij bij de vier aanvallers. Vervolgens losten ook Holmes en Fetter uit de kopgroep, waarmee alle vroege vluchters van het voorste plan waren verdwenen. Maar met Urán, Rota, Wellens, Oliveira en het UAE-koppel Pogačar en Formolo reed een groep ijzersterke renners vooruit.

Daarachter zorgden Astana-Premier Tech, AG2R Citroën, INEOS Grenadiers en Trek-Segafredo ervoor dat de voorsprong nooit groter dan een minuut werd. Zonder Wellens begon de kopgroep aan het lange, tweede circuit, dat tweemaal moest worden afgelegd. Al snel ontstond een nieuwe situatie, waarbij Aurélien Paret-Peintre (AG2R Citroën), Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation) en Andreas Kron (Lotto Soudal) bij Urán, Rota, Oliveira, Pogačar en Formolo kwamen. In het peloton probeerden onder anderen Guillaume Martin (Cofidis) en Pierre Latour (TotalEnergies) tevergeefs weg te rijden, terwijl Pogačar vervolgens lek reed en uit de kopgroep wegviel.

Urán laat zich terugzakken

Met nog een halve minuut voorsprong begonnen de overgebleven zeven aanvallers aan de laatste lange, zware omloop. Daarna liet Urán zich naar het peloton afzakken om zijn ploeggenoot Sergio Higuita te gaan helpen. In de laatste tien kilometer reden De Marchi en Formolo samen door, met daarachter een achtervolgende groep met o.a. Pogačar, Oliveira, Benoît Cosnefroy, Paret-Peintre, David Gaudu en Rota. Met nog twee kilometer te gaan bedroeg de voorsprong van De Marchi en Formolo bijna dertig seconden, waardoor het er steeds rooskleuriger ging uitzien voor dit leidende duo. Formolo probeerde bergop De Marchi te lossen, maar die wilde niet kraken.

Uiteindelijk bleek De Marchi de beste van de twee en werd de Italiaanse renner de winnaar van de honderdste jubileumeditie van Tre Valli Varesine. Achter De Marchi en Formolo bleef Pogačar in de strijd om de derde plaats Cosnefroy voor. De Marchi volgt op het palmares Primož Roglič op, die in 2019 de laatste winnaar was. Vorig jaar werd de Italiaanse eendagskoers vanwege corona met de Coppa Agostoni en de Coppa Bernocchi samengebracht tot één wedstrijd, de Grande Trittico Lombardo.

Waar de mannenwedstrijd voor de honderdste keer werd afgewerkt, stond voor het eerst ook een vrouwenkoers op het programma. Het was Arlenis Sierra (A.R. Monex) die haar mede-aanvalsters Mavi García en Rachel Neylan voorbleef in Varese.